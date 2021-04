Liderul PDM: Suntem pe cont propriu în ceea ce privește securitatea fizică și personală în context COVID, dar și în ceea ce privește securitatea națională

16:00

Chiril Lucinschi, președinte al Fundației „Europa Liberă – Moldova”, fost deputat, a anunțat despre lansarea unui nou proiect – New Media Platform, informează TRIBUNA. „Demult nu am avut așa emoții plăcute. Împreună cu echipa New Media Platform am decis ca ziua de astăzi să fie ziua de naștere a proiectului nostru. De ce anume astăzi?! Acum […]