Gloria Gorceag a aflat sexul celui de-al doilea copil: „Voi fi mamă de…” (Foto)

„Good Morning! Everest is waiting for you! Wake up Baby!”. Așa sună alarma Olgăi în fiecare dimineață pe parcursul ultimului an. Călătorind în întreaga lume, Olga Țăpordei a realizat că este pregătită și că își dorește să cucerească cel mai înalt vârf din lume – Everest. Astfel, ea va deveni prima femeie din Republica Moldova […]