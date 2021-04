Zece mii de laptopuri vor fi distribuite școlilor din țară în cadrul unui proiect al Băncii Mondiale

11:45

Republica Moldova va trece la ora de vară pe 28 martie, ultima duminică a lunii. Ceasurile vor fi schimbate cu o oră înainte și, în noaptea de sâmbătă spre duminică, ora 2.00 va deveni ora 3.00, transmite MOLDPRES. Trecerea la ora de vară are scopul de a folosi la maximum lumina solară, în intervalul aprilie ...The post Republica Moldova trece duminică la ora de vară first appeared on Radio Orhei.