Încă un medic a decedat din cauza COVID-19. Specialistul activa la Centrul Sănătății Familiei „GALAXIA”

Ce simbolizează ciorapii diferiți? De ce în luna octombrie purtăm galben și albastru? Ce alte simbolurile specifice culturii Sindromului Down putem adopta în viața de zi cu zi, pentru a contribui la incluziunea și acceptarea acestor persoane în societate? Ziua Internațională a Sindromului Down este marcată în fiecare an pe data de 21 martie, începând cu anul 2006. Data a fost aleasă simbolic, în a 21-a zi a lunii martie (a 3-a lună a anului). Aceasta simbolizează trisomia cromozomului 21, care cauzează sindromul Down. Cât de prezentă sau necesară este această sărbătoare în societatea noastră vom afla de la Ludmila Adamciuc, mama Beatricei, o fetiță cu Sindromul Down, din Chișinău. Articolul (foto, video) De ce sărbătorim Ziua Internațională a Sindromului Down? Să fim mai aproape unii de alții prin campania #toțisuntemdiferiți apare prima dată în #diez.