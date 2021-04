Un tânăr din Criuleni, condamnat pentru răpirea unei persoane, reținut la Chișinău; Era căutat de 5 ani

19:00

"The Special One a murit!" Un fost internațional englez, "atac cu talpa" la adresa lui Jose Mourinho Tottenham, sub comanda lui Jose Mourinho, a fost învinsă de Manchester United, 1-3, în ultima rundă din Premier League, iar londonezii riscă să rateze prezența în sezonul următor al cupelor europene. "The Special One" nu a scăpat de atacurile oamenilor de fotbal din Albion. După ce a ratat surprinzător calificarea în sferturile de finală ale UEFA Europa League în favoarea lui Dinamo Zagreb, Totte...