VIDEO// Un bărbat fost reținut chiar de ziua sa de naștere, după 5 ani de căutări

09:20

Rasismul online „iese de sub control”, spune o fundație de caritate anti-bully-ing cibernetic din Marea Britanie. Conform BBC Sport, căpitanul echipei de fotbal Liverpool, Jordan Henderson, și-a predat controlul asupra contului de Twitter fundației Cybersmile pentru a crește conștientizarea impactului abuzului. „Ura rasială online iese de sub control. Este săptămânală, chiar și zilnică. Avem nevoie să […] Articolul Rasismul online scapă de sub control, transmite fundația Cybersmile apare prima dată în sinteza.org.