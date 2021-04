DOC // Cum vrea Platon să obțină două imobile în centrul Capitalei cu ordonanțele anulate de Stoianoglo

16:00

Pe măsură ce rușii îngrămădeau tot mai multe tancuri la granița cu Ucraina, creștea și neliniștea mea. În situația asta mă și căiam că am cedat rugăminților stăruitoare ale sorei mele și am venit la cumetria copilului ei de o lună, la Bender. Numai un aiurit ca mine se putea porni la un drum așa de periculos, pe vremurile astea atât de complicate, bântuite de ciumă și de pericolul izbucnirii unui nou război. De ce nu am stat acasă? Poate, pentru că Sveta e singura mea soră și Marcel e primul ei copil. Dar și pentru că nu am mai văzut-o demult. Nici nu mai știu de când. Cred că de la moartea tatei.