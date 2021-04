Igor Dodon e profesionistul nr.1?

10:50

Curtea Constituțională a anunțat că va examina la 15 aprilie sesizarea depusă de președinta Republicii Moldova privind constatarea circumstanțelor care justifică dizolvarea legislativului. În sesizarea sa de la sfârșitul lunii martie, Maia Sandu spunea: „Parlamentul a eșuat să aleagă un guvern din două încercări și după 45 de zile de la prima solicitare de învestitură, iar de la demisia guvernului Chicu au trecut mai mult de trei luni. Ca și experții în drept constituțional consider că sunt întrunite circumstanțele legale pentru dizolvarea parlamentului, iar alegerile anticipate constituie șansa cetățenilor de a-și alege deputații care să le reprezinte cu adevărat interesele, să scoată țara din criză și să o scape de corupție”. Despre o Moldovă cu viitor incert vorbim la acest sfârșit de săptămână.* * *Oamenii cu care am discutat la Cantemir spun că refacerea încrederii între stat și cetățean, dar și recâștigarea respectului și a credibilității Republicii Moldova în exterior sunt câteva dintre realizările pe care președinta Maia Sandu încearcă să le obțină. La 100 de zile de la preluarea mandatului, cea mai mare nemulțumire rămâne modul în care parlamentul continuă să trateze cetățenii. La aceasta se adaugă și faptul că promisiunile deputaților nu valorează aproape nimic. Mulți cetățeni îi dau dreptate Maiei Sandu când ea vorbește despre politicieni suspectați de corupție și fuga lor de justiție, dar cel mai mult oamenii vorbesc despre dorința lor pentru o viață mai bună, pentru că astăzi, așa cum spun ei, traiul lor e foarte greu.– „Da-i foarte greu, eu chiar vreau să trăiesc aici, dar nu-i posibil.”Europa Liberă: Și unde trăiți?– „Venim, ne ducem...”Europa Liberă: Unde munciți?– „Peste hotare, în Italia.”Europa Liberă: Și ce ziceți despre ceea ce se întâmplă aici în țară?– „Nimic bun, prețurile-s ca în Europa, acolo cât muncim plângem, pe urmă venim aici cheltuim banii și iar plecăm. Copiii lepădați, țară uitată de toți.”Europa Liberă: Cum vă explicați că lucrurile se mișcă atât de lent în Republica Moldova?– „Parlamentul îi așa. Noi nu suntem oameni proști, noi suntem mult mai deștepți în Europa, dar pe noi ne îngroapă parlamentul, cei care conduc poporul nostru.”Europa Liberă: S-au împlinit 100 de zile de când a fost aleasă președintă Maia Sandu. Ce notă îi puneți?– „Nu pot să zic nimic, fiindcă 100 de zile îi foarte puțin ca să schimbi ceva.”– „Nota „2”.”Europa Liberă: Lăsați-o pe dumneaei să vorbească...– „Maia Sandu nu poate face nimic cât o să fie parlamentul același, noi trebuie să schimbăm parlamentul ca să fie regulă, dar cât parlamentul o să rămână și Dodon, și nu știu cine acolo, așa și o să murim, așa și o să ne îngropăm.”Europa Liberă: Igor Dodon nu e deputat.– „Parlamentul trebuie schimbat. Atât!”Europa Liberă: Cei care sunteți peste hotare, ați mers și ați votat și la alegerile prezidențiale?– „Da, eu am votat-o pe Maia Sandu și eu sper ca dumneaei să facă ceva mai departe, eu sper, dar atât timp cât o să fie același parlament, n-o să se schimbe nimic.”Europa Liberă: După anticipate, credeți că se va schimba mult situația?– „Nu.”Europa Liberă: Și atunci așteptați alegeri parlamentare anticipate, așteptați cu speranța ca ceva să se schimbe?– „Clar, clar, că noi nu mai vrem să plecăm, să nu vă gândiți că-i ușor.”Europa Liberă: Cine trebuie să facă adevărata schimbare în Moldova?– „Atât cât o să conducă parlamentul, și nu președintele, n-o să se schimbe nimic.”Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi am poposit aici, la Cantemir, și întrebăm cetățenii: cum se trăiește azi în Moldova?– „Foarte, foarte greu. Am muncit 40 de ani și am pensie 1.300 de lei. Iaca du-te la Casa Albă sau la Casa Teritorială, cum se spune corect, te duci să-ți lămurească, să vezi ce răspuns acolo urât, răspund de parcă te duci la dânsele acasă și le iei de la dânsele din buzunar pensia asta și nu vor să-ți lămurească de ce ai așa pensie și pentru ce ai așa. Eu am muncit la fermă, eu lucrez din ‘79 și am peste 60 de ani, n-am copii și eu șed la piață ca să pot să mă hrănesc. Și aici, la piață, tot nu faci nimic acum, nimic nu faci.”Europa Liberă: Dar cum vă explicați că nu se mai câștigă acum la piață?– „Cred că și pandemia asta încurcă mult, că se mai vindea, mai erau copiii la grădiniță, erau copiii la școală și se mai vindea, dar anul ista dacă totu-i online, nu prea cumpără. Puterea leului a scăzut tare mult și nu-i dreptate nicăieri, poporul alege, au nevoie de la patru la patru ani, iaca, amu se bat iar între dânșii. Maia Sandu nu se lasă, Dodon nu se lasă, dar de aici țăranul suferă.”Europa Liberă: Cum vedeți Dvs. finalitatea acestei confruntări dintre parlament și președinție?– „Las’ să fie dizolvarea parlamentului, eu vreau dizolvarea parlamentului.”Europa Liberă: Și mai departe?– „Și mai departe las’ să aleagă care-s conștiincioși, care-s mai cu mintea limpede și curată și mai puțin să fure, că ei fură tare mult și îi amăgesc pe toți.”Europa Liberă: Cei care sunt în parlament, sunt acolo cu votul cetățenilor aduși.– „Cu votul cetățenilor, dar acela a plătit, aista a plătit și aista a intrat. Las’ să fie după votul cetățenilor, dar nu se face după votul cetățenilor.”Europa Liberă: Dacă se ajunge la anticipate, credeți că următorul parlament se va deosebi de actualul?– „Eu cred că n-o să se deosebească, pentru că tot hoți intră și-s toți...”Europa Liberă: Dar de ce insistați că trebuie să fie alegeri anticipate? – „Celor care-s certați cu legea toată averea să le-o confiște în folosul statului și să înceapă de la zero, și să muncească cum muncim noi pentru o copeică. Stăm pe omăt, pe ploaie, iaca așa stăm în piață și facem o copeică, dar ei șed în fotolii și bani au milioane.”– „Milioane au, dar la noi la țară lemnele-s o mie de lei skladometrul (un metru ster), la noi aici, la Cantemir, eu cumpăr de ani de zile, iaca a fost 900-1.000 (de lei), eu cumpăr, eu trebuie să adun un an întreg, fără să plătesc comunalele astea, ca să-mi cumpăr lemne să nu stau să îngheț iarna.”Europa Liberă: S-au împlinit 100 de zile de când Maia Sandu e președintă. Ce notă puneți activității șefei statului?– „Nota „10” îi dau, îi dau „10”, că ea văd că se duce colo, vrea acolo, da, îmi place. A fost ea cu propunerea cu pandemia, a spus că două săptămâni să închidă și să dea câte o mie, socialiștii n-au vrut. De ce n-au vrut două săptămâni să stăm, dar se joacă care vor ei, care să iasă el deasupra? Eu, de exemplu, țin pentru Maia Sandu, pur și simplu îi pun piedică și n-o lasă să facă. Eu pentru Maia Sandu țin, vreau să văd ce face asta în patru ani, eu am fost pentru Filat, ne-am dat capul, a amăgit, Dodon la fel a amăgit. Maia Sandu iaca o să vedem ce o să facă ea în patru ani, ei n-o lasă, dar eu îs pentru dânsa.”Europa Liberă: Cum vedeți viitorul Moldovei?– „Rău de tot, nu cred să fie, că practic numai bătrânii au rămas, satu-i bătrân, când eram mulți, aveai nevoie de un ajutor chemai pe cineva, acum nu-i nimeni. Nici n-au să fie, că amu pleacă toți cu copiii, se ducea un fecior, se ducea o fiică, se ducea o noră, se ducea un ginere, dar amu vin și-și iau familiile și se duc, și rămân bătrânii. O Moldovă depopulată are o viață foarte grea.”Valentina Ursu, Europa Liberă, în ospeție astăzi la Cantemir și întrebăm care sunt problemele cele mai mari care duc Republica Moldova în urmă.– „Hoția socialiștilor și a Partidului Democrat. Toate schemele astea dacă au să se distrugă, lumea o să trăiască mult mai bine.”Europa Liberă: Cine trebuie să distrugă schemele?– „Cine? Să facă ceva tipa (gen) DNA de la români, o justiție nouă să fie, nu care-s corupți, majoritatea îs corupți din judecători, procurori, de adus dinafara țării care să se ocupe cu dosarele lor și atunci noi pe toți o să-i vedem la pușcărie.”Europa Liberă: Ce se întâmplă în țară? Vă este clar ce se întâmplă?– „Îi haos, fiindcă Dodon nu știe să piardă și nu vrea să se lepede de putere, nu vrea să ajungă la pușcărie și nu vrea să piardă banii pe care i-a pus nelegal în buzunar.”Europa Liberă: S-au împlinit 100 de zile de când a câștigat mandatul președinta Maia Sandu.– „Da. Și cât a făcut ea în trei luni de zile? A făcut tare mult, legătură cu vecinii, în primul rând. Că Dodon ce? A închis țara cu vecinii definitiv, Dodon a închis țara, el numai cu Putin și vsio (atât).”Europa Liberă: Continuă această confruntare între instituția prezidențială și cea parlamentară. Care vreți să fie finalitatea acestei dispute?– „Anticipate numai. Numai anticipatele ne salvează, altceva nimic nu ne salvează.”Europa Liberă: Ce vor schimba anticipatele?– „Tare mult au să schimbe, dacă s-a mai trezi lumea.”Europa Liberă: Ce schimbări concrete credeți că se vor produce ca rezultat al anticipatelor, dacă sondajele arată că, practic, aceiași actori politici ar accede în parlament?– „În parlament e de dorit alde Șor să nu intre, în primul rând, și socialiștii să nu intre și să nu aibă majoritatea, să aibă majoritatea PAS cu Platforma DA. Și Partidul Nostru poate are șanse să mai intre în parlament, că diaspora nu doarme. Ei doar sunt oamenii noștri, de ce „alegători paraleli”? Ce fel de „alegători paraleli”, ce fel de „paraleli”? Nu-i „paralel” nimic!”Europa Liberă: Încotro, Republica Moldova?– „Înspre Europa numai!”Europa Liberă: Cât timp îi trebuie Republicii Moldova, ca cetățenii acestui stat să-i schimbe situația în bine?– „Cel puțin 10 ani, ca să ajungem o țară civilizată. Eu mă rog măcar copiii și nepoții să trăiască bine.”Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi am poposit aici, la Cantemir, și întrebăm cetățenii cum își duc viața.– „Foarte rău ne ducem viața. Las’ să vină conducerea să vadă în cel hal lucrăm noi aici. Când plouă, aici îi apă, nu trece un om printre rânduri, un om. Și dacă spunem ceva, nu-ți place, ia-ți geanta și du-te acasă. Rușine conducerii raionului și a pieței. Să vină să mai ia măsuri și pentru noi oleacă, să ne facă oleacă de condiții.”Europa Liberă: Dar alte probleme cu care vă confruntați care mai sunt? Vine lumea la piață, cumpără?– „Foarte puțină lume, unde și unde câte un om. Nu are lumea bani, nu au bani. Toți care mai tineri au plecat din țară și au rămas numai bătrânii, pensionarii și noi, cei care suntem mai bolnavi. De-amu lumea majoritatea-i plecată din țară și de atâta de la noi nu are cine să cumpere și asta-i toată situația.”Europa Liberă: Dar în parlament vă este clar ce se întâmplă?– „Da, da... Îs prea mulți, numai șed și rod pantalonii pe fotolii.”Europa Liberă: Acum se discută, să fie declanșate alegeri parlamentare anticipate sau nu. Dvs. ce ziceți?– „Eu zic „da!”.”Europa Liberă: De ce?– „Ca să alegem un om care poate să muncească.”Europa Liberă: 101 trebuie să alegeți...– „Eu mă gândesc că mai puțini – 51 ori 71, că-s prea mulți și toți numai luptă pentru buzunarele lor, altceva nimic.”Europa Liberă: În următorul parlament credeți că vin alți aleși ai poporului, pe care să nu-i mai criticați?– „Mă gândesc că vor face față, dacă lumea îi va vota. Eu mă gândesc așa.”Europa Liberă: S-au împlinit 100 de zile de când a fost aleasă Maia Sandu președintă. Ce notă îi puneți activității?– „«7», «8».”Europa Liberă: De ce?– „Pentru că mai are mult de lucru, las’ să se mai împartă cu câte ceva, fiindcă un om singur nu poate să facă nimic fără susținerea cuiva.”Europa Liberă: Cine ar putea și ar trebui s-o sprijine?– „Deputații și noi, oamenii de rând, trebuie s-o susținem.”Europa Liberă: Dar ați văzut că există această dispută între parlament și președinție, această confruntare? Ce trebuie de făcut?– „Trebuie să fie deputați mai puțini și s-o susțină pe Maia Sandu, și să facem treabă. Aș vrea ca deputații să nu-și vândă mandatele și să se apuce de lucru și să se gândească la popor.”Europa Liberă: Ei toți spun că doar cu gândul la cetățean sunt acolo, în parlament.– „Nu-s de acord. Eu mă uit la noi, la Cantemir, ce se face. La piață vin numai când le trebuie votul să ni-l depunem, dar așa unu nu-l vedem să vină, să umble prin piață și să ne întrebe ce probleme avem și cum trăim. Iaca, cum trăim și cum lucrăm, în ce hal.”Europa Liberă: Și cum vedeți viitorul Moldovei?– „Mă gândesc că va fi mai bine, să se proslăvească Moldova, să ne mândrim cu Moldova și să ne mândrim și cu președintele, că așa noi ne urâm unul pe altul, dar ura asta n-aduce la bine, face dușmănie între oameni.”– „Cum a ajuns Moldova în ziua de azi îi foarte greu, niciodată nu m-am gândit că așa o să fie. Eu am trei copii și toți trei îs peste hotare.”Europa Liberă: Unde sunt?– „Un copil îi în Anglia, unul în Germania, unul îi în Italia și am rămas singură și-i foarte dureros când copiii nu-s lângă părinți.”Europa Liberă: Cine poartă vină că cetățenii trăiesc mai mult cu oftatul și necazul?– „Cei de sus. Peștele se strică de la cap.”Europa Liberă: Dar cei de sus îs aleși de cei de jos?– „Da.”Europa Liberă: Și peștele se curăță de la coadă?– „Îi corect, dar la noi îi foarte mare corupția de sus. Noi trăim de la salariu la salariu și nu ne ajunge, dar ei au privatizat totul și au devenit milionari. Avem nevoie să fie la putere un Vlad Țepeș care să-i pedepsească pe oamenii hoți.”Europa Liberă: De la Maia Sandu ce așteptați să facă prioritar?– „Dumneaei a spus că, în primul rând, trebuie pedepsiți hoții, cei care au furat să întoarcă toată averea statului, dar asta nu ușor se face. Ați văzut că la doi deputați le-a fost ridicată imunitatea, dar până la urmă le-au întors-o, așa-i? Nu știu cum o să reușească, cum dumneaei a spus – ca să rezolve problema corupției, trebuie adus de peste hotare un procuror care nu acceptă corupția, care nu are rude, copii, nepoți în conducere și atunci sperăm că va fi ceva rezolvat.”Europa Liberă: Dar acum este o confruntare politică între președinție și parlament. Ce înțelegeți Dvs. din această dispută?– „Nu vor să dea locul aiștia din parlament. Copiii mei peste hotare au votat-o pe dna Maia cu speranță, ei totuna nu se întorc aici în țară, dar cu speranța ca părinții lor să trăiască mai bine.”Europa Liberă: Uneori aici, în Republica Moldova, unii cetățeni zic că nu e bine că cei de peste hotare decid soarta celor rămași acasă.– „Dar banii trimiși, țara se ține pe spinarea lor, da?”Europa Liberă: Și dacă se ajunge la alegeri anticipate, o să mergeți să votați?– „Da, o să mă duc!”Europa Liberă: Și credeți că se va deosebi mult următorul parlament de actualul?– „Puțină speranță, dar sper că vor fi oameni pentru popor, că eu am stat de vorbă și cu multe persoane care îl vor pe Șor. De ce? îi întreb. – Pentru că a făcut multe. – Da, dar a făcut multe cu banii furați, eu tot să fi avut așa bani, tot aveam să fac. Dar nu știu după cine am să-mi dau votul, cred că după PAS. Ar fi bine la noi în țară președintele să pună legile, să fie țară prezidențială, pentru că în parlament fiecare trage la turta lui, se vând și se cumpără deputații. S-a observat foarte mult care deputați au fost într-un partid, eu văd și la noi în raion, a fost într-un partid și a trecut la alt partid. Asta nu-i corect.”Europa Liberă: Dar acum preocuparea Dvs. mai mare e pentru ca să fie depășită criza politică sau cea sanitară, pandemică?– „Clar lucru că cea pandemică, pentru că mor oamenii tineri. În primul rând, oamenii trebuie să fie sănătoși și-apoi politica pe al doilea plan.”Valentina Ursu, Europa Liberă, am făcut un popas aici, la Cantemir, și întrebăm cetățenii cum se trăiește azi în Moldova.– „Se trăiește tare greu, îi sărăcie mare. Îi sărăcie, pentru că oamenii n-au unde lucra, n-au cu ce se ocupa, trebuie de schimbat sistema.”Europa Liberă: Ce trebuie de schimbat?– „Trebuie de schimbat începând de la judecătorie și terminând cu parlamentul, inace (altfel), cum s-ar spune, noi nu avem viitor.”Europa Liberă: Dacă Dvs. ați fi în fruntea Republicii Moldova, ce ați face?– „Introducerea investițiilor, locuri de muncă pentru ca cetățenii să nu plece și de ridicat salariile; una – salariile și a doua – pensiile. Iaca trei probleme care trebuie de discutat și de discutat trebuie la nivel prezidențial, ca toate țările să poată să investească ceva în Moldova.”Europa Liberă: Dvs. știți că investițiile vin atunci când nu este corupție, atunci când nu este birocrație?– „Ca atare este birocrația asta și furtul ista, și corupția asta, dar noi cum putem să le dăm jos? Noi nu putem să ne revoltăm, nu putem să ieșim la marșuri de protest, pentru că asta n-o să dea nimic, pentru că aici poate să se întâmple ceva grozav din toate punctele de vedere, aici poate să fie o lovitură de stat. Așa că în privința asta ar trebui de reținut oamenii ca să înțeleagă și să nu se revolte.”Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi în ospeție aici, la Cantemir, și întrebăm cetățenii cum se trăiește în țară.– „Greu, iaca, eu pensionară, calică de zece ani, 1.300 de lei, ce să fac cu ei? M-am dus la farmacie – 500 de lei, vă spun cinstit, foarte greu.”Europa Liberă: De la cine așteptați să rezolve problemele cetățenilor?– „Până nu le rezolvăm noi singuri, numai că foarte greu...”Europa Liberă: Dar în parlament acum vă este clar ce se întâmplă?– „Dar ceea ce fac nu-i bine, nu mergem la bine. Ați văzut ce se izghesc, se rup hainele de pe ei, dar lumea aici vine la masă, ți-e rușine să spui cât costă, ți-e rușine, aduc o dată în săptămână marfă. Săptămâna ceea am fost, niște prețuri mai așa, când am fost duminica trecută mi-am pus mâinile în cap, s-au ridicat iar prețurile. Dar replici câte avem, am fost trimisă...”Europa Liberă: Și cât câștigați aici, la piață, dacă veniți?– „Pentru existență.”Europa Liberă: În fiecare zi veniți?– „Da, până la amiază în toată ziua. Ia uitați-vă aici, calci și-i apă, se împiedică bieții sărmani cu calește (cărucioare), vin...”Europa Liberă: Și pe ce drum va merge Moldova în următorii zece ani?– „Nu mergem înspre bine.”Europa Liberă: Dar dacă se ajunge la anticipate, mergeți să votați?– „Dar de ce nu? Măcar nepoții noștri să ducă un mod de viață mai normal.” – „Da, să scăpăm de sărăcia asta.”Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi suntem în ospeție aici, la Cantemir, și întrebăm cetățenii încotro se îndreaptă Moldova. Pe ce cale merge țara?– „Greșită. Nimeni nu are grijă de noi.”Europa Liberă: De la cine așteptați grija să vină?– „De la nimeni nu o să fie, i-am votat, dar i-am votat degeaba. Toți promit și nimeni nu face.”Europa Liberă: Dar o să mai vină alegeri și o să mai ceară votul?– „Ei, și cine o să-i... dacă ei pierd încrederea, nu mai votează nimeni, dar bine nu o să fie.”Europa Liberă: Vă este clar în parlament ce se întâmplă astăzi?– „S-au bătut, ce făceau, vând mandatele, dar noi, țăranii, pe loc...”Europa Liberă: S-au împlinit 100 de zile de când Maia Sandu a câștigat mandatul de președinte, ce a reușit să facă ea?– „Ea vrea, ea poate, dar dacă nu o sprijină nimeni și n-are cu cine...”Europa Liberă: Și dacă se ajunge la anticipate, mergeți să votați?– „O să votăm!”Europa Liberă: Cine ar merita votul Dvs.?– „Maia Sandu parcă da, o să meargă, dar dacă numai să o susțină, dar așa, altcineva, mai era Năstase, dar de-acum s-a dus.”Europa Liberă: Spuneți câteva probleme care ar trebui soluționate în primul rând și cum?– „Să aibă grijă de popor, să nu plece lumea peste hotare, mai ales tineretul.”Europa Liberă: Iată, Dvs. sunteți precupeț aici la piața din Cantemir, ați reușit astăzi să vindeți, să adunați ceva bani?– „Puțin, dar ne-am învățat și de-acum unde să ne ducem?”Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi în ospeție la Cantemir și întrebăm cetățenii: încotro se îndreaptă țara?– „E clar, pentru că poporul nu are nicio putere să rezolve problema. Politicienii aceștia comandă cu țara, hoții aceștia și bandiții aceștia, o nimerit toate celea în mâna lor.”Europa Liberă: Și puterea poporului o dată la patru ani se manifestă, atunci când cetățeanul are buletinul de vot în mână.– „Păi da, când are buletinul de vot în mână omul e nevoit, omul se duce să voteze numai de nevoie, că dacă ajunge la primărie nu-i dă nimic ce-i trebuie lui. Deputații se aleg ei singuri între dânșii din partide.”Europa Liberă: D-apoi cum, dacă cetățenii îi aleg?– „Noi votăm partidul, dar în partid se aleg ei care-s primii pe listă și ei au format mai multe partide în țară ca să nimerească tot ei. Dar nu mai bine să nu fie parlamentul cela deloc?”Europa Liberă: Și cine vă insuflă încredere?– „Lumea iaca au ales-o pe Maia Sandu, toată lumea cu gândul că ea o să rezolve probleme și ea iarăși se bazează pe popor. Ce o să facă poporul, dacă ea îi верхокомандующий (comandant suprem), așa să zicem, care conduce toată armata, de ce ea nu rezolvă problema, să le scoată imunitatea și să-i scoată, să facă o țară prezidențială?”Europa Liberă: Trebuie referendum, trebuie cetățenii să vină și să spună...– „Lasă să facă un referendum.”Europa Liberă: Și ce ar schimba dacă ar fi un regim prezidențial?– „Trebuie scos parlamentul, asta ca și cum era înainte cu boierimea, nu? Boierii comandau înainte, ei duceau țara, nu țarul. Unul singur din țari – Vlad Țepeș, care i-a pus în țeapă pe toți boierii, acesta a fost un om, să zicem așa.”Europa Liberă: Iată din tot ceea ce se întâmplă acolo în vârful puterii, la ce vă așteptați Dvs. în continuare?– „De-acu n-avem la ce ne aștepta, la bine nu ne mai așteptăm, am rămas de râpă cu toți, tineretul ne-a lepădat, s-au dus toți și dacă mai sunt niște bătrâni care-s la pensie, se mai țin oleacă.”Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi în ospeție aici, la sudul Moldovei, la Cantemir, și întrebăm cetățenii: încotro se îndreaptă Moldova, pe ce cale merge țara?– „La râpă se duce țara.”Europa Liberă: De ce?– „Că acei din parlament nimic nu fac.”Europa Liberă: Ce așteptări aveți de la cei din parlament?– „Ce folos că am ales-o pe Maia Sandu și ea nimic nu face?”– „Eu am crezut că dacă o alegi – să fii gospodină în casă la tine, dar nu să fii ca Timofti, te-ai pus în dos la Usatîi, la Dodon, la aceilalți și șezi și te comandă tot ei.”Europa Liberă: Ce ați așteptat să facă Maia Sandu?– „Să-i dea pe toți afară!”Europa Liberă: Cum să-i dea pe toți afară, dacă trebuie să aibă împuterniciri?– „Eu trebuie să fiu stăpână în casă la mine! Dar cine-i stăpân? Tot bandiții.”Europa Liberă: Păi, Republica Moldova știți că e un stat parlamentar, acolo unde la putere e parlamentul.– „Și ce folos? Patru ani de zile o să fie ca Timofti, cum a stat Timofti patru ani de zile și nu a făcut nimic, iaca și Maia Sandu tot așa o să stea, nimic nu o să facă.”Europa Liberă: Din această confruntare dintre președinție și parlament ce înțeleg cetățenii?– „De-amu cetățenii s-au săturat de-atâta minciuni și de-atâta batjocoră.”Europa Liberă: Cine spune minciuni mai mult?– „Politicienii, bandiții, bandiții spun minciuni.”Europa Liberă: Dar sunteți mulțumită de felul cum activează parlamentul?– „Nu, deloc nu suntem, nimic nu-i clar la lume, nu-i clar și degeaba șede Maia Sandu acolo.”Europa Liberă: Au trecut doar 100 de zile de când e aleasă președintă dna Sandu.– „Și ce folos? Și o să treacă și patru luni de zile, și patru ani și nimic nu o să facă.”Europa Liberă: Dar dacă Dvs. ați fi în locul ei și ați avea această confruntare?– „Ori m-ar ucide pe mine bandiții, ori eu i-aș da afară.”Europa Liberă: Cum?– „De gât i-aș lua și i-aș da afară pe toți.”Europa Liberă: E ușor a spune...– „Ei, nu-i ușor! Nu-i ușor...”Europa Liberă: Care sunt problemele cele mai mari, iată, astăzi care trebuie rezolvate urgent?– „Iaca cu măștile trebuie rezolvate, de dat măștile jos și să nu mai umble lumea cu mască.”Europa Liberă: Acum e stare de urgență. Știți că a instituit-o parlamentul, până pe 30 mai? Două luni de zile sunteți gata să respectați aceste interdicții impuse?– „Nu, nu suntem gata. O să ne ducem totdeauna la țintirim, și la sfințit poate ne-om duce, că în an am fost și anul acesta o să ne ducem.”Europa Liberă: Dar știți că, dacă se încalcă restricțiile, atunci amenzile sunt usturătoare?– „Poate nu ne-a mai pune, o să ne ducem așa, să nu ne vadă ei, dar tot ne ducem.”Europa Liberă: Ce vă doriți cel mai mult acum?– „Of, să le dea minte la cei din parlament, minte în capul cela, dar nu-i mintea. Țăranul acesta n-are o pensie ca lumea, ei ne-au luat în râs cu trei lei aceia ai lor și trei copeici.”Europa Liberă: Dar Dvs. cum vă descurcați?– „Iaca lucrez la piață, pe unde pierd, pe unde câștig, să pot trăi, să nu cer de la copii, iaca ce.”Europa Liberă: Sunt cumpărători?– „Ei, de unde cumpărători? Ne ducem o dată în lună după marfă, dar n-are lumea bani, cu 1.000 de lei pensie, n-au. Cu cine să ne batem, să mă duc acolo înaintea la parlamentari să răcnesc, să strig și ei șed și beau coniacuri cele mai bune, cele mai defițituri și se uită pe fereastră cum noi răcnim și râd. Ei, Doamne!”Europa Liberă: Atunci când vin și vă cer votul, Dvs. le spuneți aceste necazuri?– „Dar ce folos că i-am spus lui Dodon, ce folos? Dar ce, a mai fost vreodată la piață, a zis că o să vină la trei luni, dar ce, a mai fost?”Europa Liberă: Îl așteptați acum să vină?– „Da, ian să vină acum să-mi spună ce a făcut în patru ani de zile. Nimic nu a făcut pentru țăran, nimic!”Europa Liberă: Dar el zice că a făcut.– „Eu n-am văzut nimic din urma lui. Las’ să vină acum la piață la Cantemir și să-mi spună ce a făcut el în patru ani.”* * *Opinii culese la sudul Republicii Moldova, la Cantemir. La ce etapă se află confruntarea dintre președintă și parlament? Cine va câștiga în această dispută și cine se află în cea mai proastă situație, aflați din discuția cu activistul civic, expertul WatchDog, Valeriu Pașa.Europa Liberă: Cine are cel mai mult de pierdut din această confruntare dintre cele două instituții? Cetățenii spun că perdanți ar fi chiar ei.Valeriu Pașa: „Marea majoritate a cetățenilor identifică anumite forțe politice de partea cărora se poziționează, fiecare vede vinovatul în tabăra opusă. Deja cât de obiectivă este alegerea fiecăruia putem să discutăm, dar, în general, oamenii au obosit de această luptă politică, oamenii au obosit de faptul că nu văd grijă reală în vârfurile politicului pentru ceea ce-i deranjează pe ei în viața de zi cu zi și că cineva, într-adevăr, încearcă să le facă viața mai ușoară.”Europa Liberă: După 100 de zile de mandat, președinta Maia Sandu va fi tot mai des criticată dacă nu va începe să înregistreze rezultate, ținând cont de promisiunile pe care le-a făcut în campania electorală și ce se întâmplă în realitate. Una din promisiuni a fost dizolvarea actualului parlament și ajungerea la anticipate, dar deputații spun că există o majoritate parlamentară. Pe 15 aprilie, Curtea Constituțională va anunța verdictul și probabil va fi mult mai clar ce urmează.Valeriu Pașa: „Da, după 15 aprilie lucrurile vor fi mult mai clare. Cât ține de promisiuni, evident că pentru o parte din alegători așteptările erau foarte mari, însă obiectiv văzând ce a promis în campania electorală Maia Sandu, cum și-a structurat acest discurs și a explicat care este planul său de implementare, nu cred că prea multă lume s-ar dezamăgi și deocamdată asta arată și datele cercetărilor sociologice, ratingul dumneaei de încredere este foarte înalt și deocamdată ea cu siguranță nu a dezamăgit în sensul în care să trădeze acele principii de care a spus că se va ghida. Eu cred că o eventuală puternică dezamăgire ar putea să apară doar dacă dna președintă cu adevărat va gafa și va trăda așteptările în sens politic. De exemplu: va coaliza cu acei împotriva cărora a promis să lupte, va proteja scheme de corupție sau va fi dovedit că dumneaei este implicată în oarecare scheme de corupție. Nu se întâmplă astfel de lucruri și cred că ratingul dumneaei și susținerea din partea oamenilor vor rămâne foarte înalte. Mai mult ca atât, peste 100 de zile eu cred că marea majoritate a moldovenilor sunt totuși foarte raționali, sunt conștienți de atribuțiile mici ale președintei în sens executiv și de aia susțin ideea alegerilor anticipate. Parcursul în aceste 100 de zile, consecutivitatea între ce a spus și ce a făcut în esență a convins foarte multă lume că este bine intenționată în sensul de a reprezenta interesele alegătorilor săi.”Europa Liberă: Ați amintit că e bine să cunoască fiecare cetățean împuternicirile șefului statului în Republica Moldova, iar așteptările simplului cetățean cunoașteți foarte bine care sunt - așteaptă pensii mai mari, așteaptă salarii mai bune, așteaptă locuri de muncă, iar în caz contrar, majoritatea dintre ei mai degrabă spun că își fac valiza și așteaptă ridicarea restricțiilor ca să se termine această pandemie și străinătatea ar fi unicul colac de salvare. Valeriu Pașa: „Pentru foarte mulți așa și este, fie temporar, fie permanent oamenii pleacă, au plecat și în trecut, însă din rezultatele alegerilor din ultimii ani vedem că totuși oamenii continuă să aibă anumite cât de mici speranțe și pentru Republica Moldova, fie pentru a reveni la un moment dat, fie pentru a renunța totuși să plece sau să le revină copiii la un moment dat, dar eu totuși văd pozitiv faptul că așteptările oamenilor s-au temperat. Oamenii din ce în ce mai puțin votează pentru povești frumoase de genul pensie de 500 de euro începând cu ziua de mâine, oamenii taxează politicienii care au promis și nu au făcut și vin cu alte promisiuni la următoarele alegeri. Știți cum, oamenii au învățat pe propriile greșeli, inclusiv poți s-o numești pesimism, eu o numesc mai mult realism.”Europa Liberă: Zilnic se anunță majorări de tarife, de prețuri, și asta înfurie lumea. Valeriu Pașa: „Evident că înfurie lumea. Mai mult ca atât, eu cred că lumea foarte bine înțelege cauzele, și corupția endemică care cuprinde în continuare instituțiile de stat din Republica Moldova este principala cauză. De exemplu, ceea ce se întâmplă pe piața petrolieră este rezultatul direct al impunității și al corupției. Există acest Consiliu al Concurenței care nu face nimic, unde oamenii au salarii enorme, pe lângă faptul că își protejează tot felul de afaceri și ei se fac că nu văd această înțelegere de cartel, tot o investighează de ani de zile, în loc să-i adune și să le pună niște amenzi usturătoare. Deci, în vizorul întregii țări, toate companiile petroliere importante din țara asta au această înțelegere de cartel, încalcă legea, pentru asta ei trebuie amendați cu sume enorme, nu fac nimic. Deci, acest cerc poate fi rupt numai prin schimbarea guvernării politice, de acolo începe. Cetățenii, din păcate, nu-și pot alege alți judecători, alți procurori, alți șefi de agenții, toată această responsabilitate este a parlamentului, a deputaților. Și eu cred că marea majoritate a moldovenilor de asta și susțin alegerile parlamentare anticipate și înțeleg că de aici poate fi reclădită o speranță în niște schimbări.”Europa Liberă: Credeți că un eventual scrutin parlamentar anticipat ar rezolva toate problemele cu care se confruntă cetățenii Republicii Moldova?Valeriu Pașa: „Nu le va rezolva pe toate, pentru că nu rezolvă problemele în sine peste noapte, dar va face cel puțin posibilă schimbarea treptată a lucrurilor punct cu punct în fiecare domeniu. Cu siguranță, fără o altă majoritate parlamentară aceste lucruri nu vor veni, deci hoții fură, se simt protejați dintr-o parte de politic, din altă parte – de justiție, măcar una din aceste părți trebuie să se schimbe.”Europa Liberă: Dar dacă luăm în calcul rezultatele sondajelor care se fac, e foarte greu să-ți dai seama că atât de ușor va fi creată o majoritate parlamentară în următorul legislativ?Valeriu Pașa: „Dna Ursu, s-ar putea să avem situația când un singur partid formează majoritatea. Asta spun sondajele credibile și acele făcute publice, și acele nepublice care cotează și ele.”Europa Liberă: Și care ar fi acel partid?Valeriu Pașa: „Partidul Acțiune și Solidaritate. Mai mult ca atât, chiar dacă nu ar exista această majoritate, cel puțin acel parlament va fi legitim, va fi format din niște partide care în caz de ceva au ce pierde. Ele intră cu un anumit rating și dacă fac greșeli sau acțiuni contrare poporului vor pierde. Astăzi noi avem în parlament o majoritate absolută de partide care nu mai au ce pierde. Cel puțin 40 de deputați vin din partide care sigur nu mai trec pragul, oamenii ăștia nu mai au ce pierde, ei trebuie să se țină unii de alții astfel încât să se îmbogățească măcar câtuși de puțin și nu-i interesează absolut nimic, fiindcă ei nu mai au ce pierde. Deci, cel puțin, când sunt partide care se gândesc și la ratingul lor politic, atunci parlamentul mai face și pentru oameni ceva, dar dacă ei știu că, gata, alegerile sunt moarte politică pentru ei, ei se vor ține de scaune și vor coopera numai cu hoții care le dau și lor ceva din furat.”Europa Liberă: Dar eforturile Maiei Sandu să aducă lumină și curățenie în sistemul judecătoresc când se vor încununa de succes?Valeriu Pașa: „Acesta este un proces lung. Chiar dacă vom avea o majoritate parlamentară certă pro-reforme și susținută de președintă, asta nu înseamnă că automat o să avem toți judecătorii corecți, numai că ei vor ști că deja acest proces este ireversibil și judecătorii își vor schimba comportamentul, pentru că vor ști că de azi înainte nu-i mai protejează politicul, dar din contra stă cu ochii pe ei, numai căutând să-i pedepsească și treptat prin acea evaluare, inclusiv externă, prin schimbarea legislației și treptat schimbarea oamenilor din sistem. Deci, ca să înțelegem clar despre ce vorbim, în sistemul judecătoresc al Republicii Moldova, ca să nu rămână judecători care iau mită trebuie să plece din funcții 85-90 la sută din judecători, să vină alții noi absolut, care astăzi nu sunt. Asta este realitatea. Deci, ei trebuie dați afară și angajați alții și lucrul acesta nu poate fi făcut într-un an, nu trebuie să fim naivi și să credem că hop, scoate cineva o listă de noi judecători și-i numește peste noapte. Nu, procesul acesta va lua 5-6 ani, pentru că nu poți lăsa țara fără judecători și nu vorbim doar de judecători, aceeași problemă este în sistemul procurorilor, aceeași problemă este la CNA și alte instituții de drept și peste toate astea se pune o țară cu foarte puțină forță de muncă calificată rămasă. Tinerii pleacă din țară, elementar ca să ai măcar pe cineva cu studii juridice trebuie să investești intens în pregătirea rapidă a unui număr mare de specialiști cu care să-i înlocuiești pe cei pe care îi dai afară, pentru că, OK, îi dai afară, dar pe cine pui în loc? Deci, procesul acesta nu se întâmplă peste noapte, dar schimbarea politică schimbă și comportamentul oamenilor din sistemul justiției. Aduceți-vă aminte cum se comportau ei în perioada iunie, iulie, august 2019, judecătorii, procurorii cu totul altă atitudine aveau față de chestiunile sensibile. Atunci au fost pornite și unele dosare care au fost aproape gata, de exemplu, dosarul cu implicarea directă a lui Plahotniuc pe cazul Metalferos era ca și gata să fie transmis în judecată, până în ziua de astăzi nu se judecă. Da, au fost acele rețineri, deci sistemul justiției tot reacționează la mesajele care vin din zona politicului. Astăzi din zona politicului lor le vine mesajul că stați liniștiți, nu ne atingeți pe noi și faceți-vă mendrele cum vreți. Dar oamenii, oamenii nu contează...”Europa Liberă: Dar Dvs. ce notă i-ați pune dnei Sandu la aceste 100 de zile de mandat?Valeriu Pașa: „Eu nu o să-i pun note, dar eu totuși sper că dumneaei va veni cu un plan politic mult mai detaliat, pe care să-l spună și întregii societăți și societatea să înțeleagă, inclusiv noi, cei care suntem comentatori politici, să analizăm ce exact are de gând să facă. Facem alegeri anticipate, iată cum participăm în alegerile anticipate, iată care este planul mai departe, astfel de guvern aș vrea să fie, astfel ne poziționăm față de alții, ce facem în cazul în care Curtea Constituțională, de exemplu, pe data de 15 dă decizia că sunt condiții, iar parlamentul se opune. Deci, aș vrea ca toate aceste planuri să fie transparent făcute public, astfel încât societatea să știe la ce se așteaptă din partea președintei și eventual s-o poată și susține în acest efort.”