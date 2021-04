Prima şcoală sătească din zona Moldovei va fi reconstruită

23:10

Republica Moldova se află pe ultimul loc în Europa Centrală şi de Est în ceea ce privește competitivitatea sectorului Tehnologia Informaţiei, arată un studiu realizat de publicația Emerging Europe. Acesta a relevat că industria IT nu excelează din cauza forţei reduse de muncă şi a climatului nefavorabil pentru afaceri, un capitol aparte fiind şi salariile. Deşi angajaţii se mândresc cu cele mai mari salarii din Republica Moldova, de fapt, acestea sunt sub media din regiunea de est a Europei, notează TVR Moldova. Potrivit studiului realizat de platforma britanică de analize Emerging Europe, pe locul întâi la capitolul competitivitatea sectorului TIC este Polonia. Pe următoarele locuri sunt Estonia, Cehia, Ungaria şi România. Republica Moldova este abia pe locul 23, adică la coada clasamentului. Directorul Asociaţiei Naţionale a Companiilor din Domeniul TIC spune că mai este de lucru pentru crearea de specialişti şi a unui climat favorabil de afaceri. În fiecare an se pierd cei mai talentaţi tineri profesionişti care emigrează, în timp ce rata studenţilor de la IT este mai mică faţă de ţările care s-au clasat în top. „Sectorul IT are nevoie de mai multe burse în sfera TIC. Avem circa 200 de studenţi care sunt înrolaţi la studii, în jur de 750 anual absolvesc, dar avem oficial înregistrate 1600 de companii adică 0,5% din student trebuie să ajungă la o companie", a declarat directorul executiv ATIC, Marina Bzovîi. Lipsa forţei de muncă este acea frână care nu le permite companiilor autohtone să-şi ia avânt în dezvoltare. O altă problemă este plata angajaţilor. Deşi specialiştii TIC se bucură de cele mai mari salarii din Republica Moldova, acestea sunt totuşi mici faţă de cele oferite de majoritatea statele europene. Studiul arată că un salariat IT din Republica Moldova primeşte pe lună în medie 802 euro, sumă care este mai mare faţă de state precum Ucraina sau Georgia. La polul opus, cele mai generoase salarii din IT le ridică cei din Slovenia unde remunerarea este în medie de 2400 de euro. În studiul britanicilor mai este notat că Republica Moldova este o alegere reuşită pentru afaceri în acest sector, datorită costurilor cu 30-40% mai mici decât în România. Deşi Republica Moldova are o creştere stabilă a veniturilor din export de 7%, în ultimii cinci ani, mai există obstacole şi este nevoie de o mai bună interacţiune la distanţă cu autorităţile. Totodată, Republica Moldova este recunoscută pentru realizările şi inovaţiile în domeniul e-guvernării şi facilităţilor fiscale oferite acestui sector. Doar în perioada 2017-2020, cifra de afaceri a crescut de două ori şi jumătate. În prezent, în industria TIC din Republica Moldova sunt angajaţi oficial puţin peste 30.000 de oameni.