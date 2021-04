Suma amenzilor aplicate celor care n-au respectat regimul stării de urgenţă de la 1 aprilie a ajuns la 4,5 de milioane de lei

11:00

Evenimente comunitare, proiecte pentru antreprenori, programe educaționale în domeniul IT – sunt doar câteva dintre inițiativele care vor fi găzduite de viitorul EU4Innovation Centre din orașul Cahul. Acesta va fi construit pe teritoriul Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” și urmează să-și deschidă ușile în anul 2022. Centrul va fi creat cu asistența financiară a Uniunii Europene în parteneriat cu Suedia, în cadrul proiectului „EU4Moldova: Startup City Cahul” implementat de ATIC. Odată cu lansarea acestuia, vor spori semnificativ perspectivele și oportunitățile de angajare în IT sau domenii conexe, de instruire continuă a profesioniștilor și specialiștilor non-IT, precum și posibilitățile de lansare și dezvoltare a noilor afaceri IT în regiunea Cahul.