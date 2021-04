Premieră / Un grup de moldoveni va escalada unul dintre cei mai înalți munți din Nepal

12:10

Duminică, 28 martie 2021, va fi cea mai scurtă zi din an. Ziua va avea 23 de ore în loc de 24. Ceasul se va da înainte cu o oră. Astfel ora 3:00 va deveni ora 4:00. Acest lucru se întâmplă în fiecare an în ultima duminică a lunii martie, iar la ora de iarnă […]