Sexul explicat de știință: Cum îl facem mai mult și mai bun?

Caz jenant la Președinția condusă de Maia Sandu. Consiliera șefului statului pe Securitate și Apărare Națională, Ana Revenco, i-a cerut Guvernului prelungirea moratoriului la exportul de grâu până în data de 31 iunie, zi care nu există în calendar. Or, potrivit calendarului gregorian, luna iunie are doar 30 de zile. Gafele însă, nu se opresc […] Articolul DOC// Consiliera Maiei Sandu pe securitatea națională, nu știe câte zile are luna iunie apare prima dată în sinteza.org.