Deputat, despre starea de urgență: „Atunci când a fost înregistrată inițiativa legislativă a fost viciată procedura”

Violonistul Corneliu Botgros de doi ani trăieşte o frumoasă poveste de dragoste alături de iubita sa, Angela. Ea nu are tangenţă cu muzica şi are 23 de ani, informează CURENTUL. Astfel, Corneliu, într-un interviu „Fără Protocol” pe Youtube, a dezvăluit că sunt împreună de un an jumate, aproape doi ani. „Angela e lucrător bancar, lucrează […]