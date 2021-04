CNSM, un apărător fidel al drepturilor social-economice ale sindicaliștilor

12:50

Am crescut doi copii, care s-au realizat în viaţă, sunt independenţi şi îndestulaţi. Cât am fost în putere, i-am susţinut material, dar acum am rămas singur, am deve­nit neputincios şi am nevoie de sprijin şi ajutor. Am apelat la copii, dar, cu părere de rău, aceștia nu doresc să mă ajute. Nu am de ales, […]