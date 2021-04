Cum funcționează vaccinul chinez cumpărat de Moldova. Explicăm

15:20

Echipa Mosaics of Moldova, formată din cinci persoane, și-a propus să facă o hartă a tuturor mozaicurilor din Moldova, fie ele pe stațiile de transport public sau pe pereții clădirilor construite încă în perioada sovietică. Scopul echipei este să valorifice și să popularizeze această categorie a artei. Membrii echipei Mosaics of Moldova ne-au povestit de […] The post Mozaicul din stație ți-a atras atenția? Pune-l pe harta Mosaics of Moldova! appeared first on Moldova.org.