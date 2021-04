O nouă colaborare între Universitatea de Stat din Moldova și Asociația Obștească „Educație pentru Dezvoltare” a luat start

13:30

Schimbările de stiluri reflectă tradiții, credințe și religii în schimbare, sau apariția de noi idei și tehnologii noi, care fac posibile stiluri noi. Fiecare țară, oraș, sat are istoria sa unică, iar cea mai vizibilă este arhitectura. Vizitând orice loc cu clădiri, vă poate spune propria istorie cu ajutorul tendințelor de arhitectură. Fiecare stil de construcție își are locul pe cronologie. Am ales câteva stiluri arhitecturale faimoase cu particularitățile lor pentru a le observa specificul. Articolul (foto) Cele mai cunoscute stiluri arhitecturale. De la arhitectura clasică până la cea contemporană apare prima dată în #diez.