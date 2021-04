PSRM și-a pus director la „RED-Nord”. Vitalie Prisacari a „câștigat” concursul pentru ocuparea funcției

11:00

Oana Rotar, o tânără în vârstă de 29 de ani, este primul angajat cu sindrom Down din Ministerul Muncii, anunță organizația Special Olympics Romania. „Oana Rotar este prima tânără cu sindrom Down din România angajată la Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Oana a fost angajată la cabinetul Secretarului de Stat, domnul Makkai Péter János din […]