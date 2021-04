(doc) Avocata Poporului: „Criza COVID-19 a condus la adâncirea sărăciei și la înrăutățirea situației privind drepturile omului”

12:00

Nava Ever Given, a cărei eșuare a provocat haosul din Canalul Suez acum aproape trei săptămâni, nu are voie să plece până când proprietarii nu plătesc factura de un miliard de dolari. Articolul Factură de un miliard de dolari pentru nava care a blocat Canalul Suez. Aceasta nu va fi eliberată până nu achită apare prima dată în #diez.