Emily Ratajkowski, în costum de baie, la o lună după sarcină. Reacția Chiarei Ferragni (Foto)

Ducele de Edinburgh, soțul Reginei Elisabeta a II-a a decedat în eceastă dimineață la Castelul Windsor. Prințul Philip avea 99 de ani și recent a fost externat din spital. Anunțul decesului a fost făcut de către Regina Elisabeta a II-a cu puțin timp în urmă pe twitter. It is with deep sorrow that Her Majesty […]