Muza e în vin! Ce vinuri au inspirat marii scriitori ai vremii

12:10

Că tot e primăvară cu fulgi de zăpadă în Canada, săptămâna aceasta bojica se mai reține cu salatele din verdețuri de primăvară și ne-a trimis niște morcovi din rezervele de iarnă. De data aceasta, la comanda Magdei, care mi-a șoptit într-o seară că n-a gustat niciodată carrot cake, am făcut o prăjitură de morcov – […]