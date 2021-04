Prima reacție a prințului Harry după moartea bunicului său - ducii de Sussex au adus un omagiu virtual prințului Philip

14:30

S-a stins din viață Prințul Filip, soțul Reginei Elisabeta a II-a Prințul Filip, soțul Reginei Elisabeta a II-a, a murit în această dimineață la vârsta de 99 de ani, la Castelul Windsor. Anunțul a fost făcut de familia regală pe twitter. „Alteța Sa Regală a decedat pașnic în această dimineață la Castelul Windsor”, menționează Casa Regală. It is with deep sorrow that Her Majesty The Queen has announced the death of her beloved husband, His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh. • Hi...