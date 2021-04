În Republica Moldova a crescut numărul copiilor infectați cu Covid-19

12:30

Premierul interimar, Aureliu Ciocoi, a participat la deschiderea Adunării Generale a rezidenților Moldova IT Park. În discursul său, șeful Executivului a apreciat succesul înregistrat de platforma antreprenorială în cei trei ani de activitate, precum și impactul pe care-l are în stimularea și dezvoltarea economiei naționale. „Sectorul IT se află permanent într-o furtunoasă dinamică, iar viitorul educațional, indiscutabil, aparține acestui domeniu. Sunt mândru că în Republica Moldova am reușit să implementăm un proiect de asemenea anvergură, care a reușit să creeze condiții fără precedent, astfel încât țara noastră să devină o destinație tehnologică IT, ridicându-se la înălțimea exigențelor comunității de afaceri. Și, cel mai important, am pus mai presus de toate interesul public pentru inovație digitală și crearea condițiilor pentru ca tinerii talentați să aibă locuri de muncă bine plătite aici în Moldova, acasă”, a subliniat Aureliu Ciocoi. Prim-ministrul interimar și-a exprimat încrederea că Moldova IT Park va rămâne și de acum încolo una din cele mai importante platforme de dezvoltare a afacerilor din țara noastră, capabilă să atragă investiții, să creeze locuri de muncă și să crească potențialul de export al produselor și serviciilor IT pe piețele internaționale. „Noi suntem capabili să atragem investiții în acest sector. Cele 700 de companii rezidente în Moldova IT Park, dar și cei 12 000 de ingineri IT angajați care primesc un salariu mediu lunar de 28 de mii de lei ne confirmă acest lucru. Sperăm ca prin programe comune să reușim să atragem și alte componente importante pentru prosperarea industriei IT, cum ar fi educația și cercetarea, suportul startup-urilor tehnologice, elaborarea de produse proprii IT și promovarea acestora cu succes la nivel global”, a menționat premierul interimar. Aureliu Ciocoi a îndemnat rezidenții Moldova IT Park să nu se rezume doar la succesele înregistrate până acum, ci să depună la fel de mult efort și în continuare, așa încât inovația tehnologică să pătrundă în toate sectoarele economiei naționale, iar nivelul de viață al cetățenilor să se îmbunătățească. Moldova IT Park a fost fondat la 1 ianuarie 2018 și reprezintă un model de succes unic în plan național. În prezent, platforma găzduiește 700 de companii, dintre care 150 sunt cu capital străin.