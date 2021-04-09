Симба, Лея, Луна, Белла!

TodayMoldova, 9 aprilie 2021 22:20

Симба, Лея, Луна, Белла! - такие имена будут у четырех львят, которые недавно прибыли в Кишиневский зоопарк. Об этом на свом тг-канале сообщил генпримар Ион Чебан.

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