Симба, Лея, Луна, Белла!

22:10

Очень важная новость. Вакцина не защищает от COVID-19 сразу же после введения! Для появления значимого уровня защитных антител может потребоваться время до 3 недель, сообщает тг-канал Коронавирус и СOVID-19: свежие исследования со ссылкой на профессиональный медресурс www.bmj.com.