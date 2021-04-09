Симба, Лея, Луна, Белла!
TodayMoldova, 9 aprilie 2021 22:20
Симба, Лея, Луна, Белла! - такие имена будут у четырех львят, которые недавно прибыли в Кишиневский зоопарк. Об этом на свом тг-канале сообщил генпримар Ион Чебан.
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22:20
Симба, Лея, Луна, Белла! - такие имена будут у четырех львят, которые недавно прибыли в Кишиневский зоопарк. Об этом на свом тг-канале сообщил генпримар Ион Чебан.
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Очень важная новость. Вакцина не защищает от COVID-19 сразу же после введения! Для появления значимого уровня защитных антител может потребоваться время до 3 недель, сообщает тг-канал Коронавирус и СOVID-19: свежие исследования со ссылкой на профессиональный медресурс www.bmj.com.
19 martie 2021
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Генпрокурор Александр Стояногло, который прибыл сегодня в Парламент на пленарное заседание, потребовал снятия иммунитета и ареста депутата Дениса Уланова! Уланов - депутат от партии ШОР. Сообщил на своем тг-канал политолог, депутат ПСРМ Богдан Цырдя.
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Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.