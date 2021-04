Retrospectiva săptămânii: „Suntem totuși un stat eșuat, o casă fără stăpân”

15:50

Europa Liberă: S-au făcut auzite declarații precum că guvernul ar trebui să se împrumute de la Banca Națională și imediat au urmat și critici. Ideea venea de la fostul președinte, liderul socialiștilor, Igor Dodon, și, iată, Expert-Grup spune că creditarea directă a guvernului de către BNM este ilegală și aduce după sine riscuri și consecințe destul de grave. Aveți intenția să vă împrumutați de la Banca Națională, ați accepta un asemenea scenariu?Aureliu Ciocoi: „Nu cred că este cazul. Banca Națională a R. Moldova este un organ independent, care trebuie să vegheze asupra stabilității financiare a țării și nu cred că este cazul, inclusiv, prin dreptul delegat de Comisiei pentru Situații Excepționale să abuzăm în sensul împrumuturilor din rezervele Băncii Naționale a R. Moldova. Am văzut și eu foarte multe opinii. Da, există riscul să stimulăm atât inflația, cât și alte efecte negative pe piața financiară din R. Moldova. Prin urmare nu cred că este cazul să atentăm la rezervele Băncii Naționale a R. Moldova.”Europa Liberă: Astăzi ne puteți spune foarte clar: a ratat – și de ce a ratat – R. Moldova cele 68 de milioane de euro din împrumutul de 100 de milioane de euro din partea României? Aureliu Ciocoi: „Din cauza incertitudinii politice din R. Moldova, ăsta e răspunsul franc și absolut corect.”Europa Liberă: A fost aici fostul premier, Ion Chicu, și el ne-a spus că ar fi fost propus de partea moldoveană un articol adițional, nr. 6, îmi pare, așa zicea el, după cele cinci care au fost din 2010.Aureliu Ciocoi: „Cunosc subiectul acesta în cele mai mici detalii, pentru că, dacă vă amintiți, mai sunt și ministru interimar de externe...”Europa Liberă: Nu ne amintim, dar știm exact. Aureliu Ciocoi: „Acordul acesta interguvernamental între R. Moldova și România a fost semnat în 2010, termenul căruia a expirat acuma, în martie, 29 martie 2021. Ca să fie prelungit, urma să semnăm Protocolul 6, adițional, al acordului respectiv. Prin urmare, s-a convenit în 2018 asupra unui text al Protocolului, care a fost negociat, a fost parafat, pagină cu pagină, și, mai mult decât atât, în 2018, dacă nu mă înșel, a fost emisă și o hotărâre de guvern, care permitea inițierea negocierilor și semnarea acestui Protocol 6, adițional, la Acordul moldo-român privind cele 100 de milioane de euro, donație din partea României. După care a urmat o pauză inexplicabilă. Toate tentativele Ministerului de Externe și Integrare Europeană (MAEIE) al R. Moldova...”Europa Liberă: Deci pauza a fost luată de partea română?Aureliu Ciocoi: „Păi, dar altfel cum interpretăm faptul că toate inițiativele Chișinăului rămâneau fără răspuns din partea Bucureștiului?”Europa Liberă: Și mai departe?Aureliu Ciocoi: „După care, absolut neașteptat, în a doua jumătate a lui noiembrie 2020, ocolind MAEIE, direct la Ministerul Agriculturii a fost transmis un proiect nou al Protocolului 6.”Europa Liberă: Care includea condiționalități noi?Aureliu Ciocoi: „Care includea, surprinzător, șapte condiționalități politice.”Europa Liberă: Și cum v-ați explicat acest lucru? Partea română zice că acele condiționalități sunt incluse în Acordul de Asociere pe care-l are R. Moldova cu UE. Aureliu Ciocoi: „Exact. Aici e marea diferență, de care încercăm să-i convingem pe colegii noștri de la București. Niciun acord bilateral pe care-l are R.Moldova cu oricare stat din această lume nu prevede condiționalități, mai ales de ordin politic. Noi acceptăm condiționalități când suntem pe cale de a semna acorduri, bunăoară, când e cazul, cu UE. Deci, Acordul de Asociere, e adevărat, conține o serie de condiționalități pe care R.Moldova trebuie să le realizeze, în situația în care dorește să se apropie rapid de standardele și de nivelul de viață care este în UE.Și acceptarea unor astfel de condiționalități într-un acord bilateral deschide cutia Pandorei, creând un precedent foarte periculos. Vă imaginați că am fi semnat un astfel de act cu România? Imediat, Federația Rusă ar fi spus: păi, domnilor, ați semnat ceva similar cu România, haideți și cu noi să semnăm niște acte, în care și noi să vă propunem anumite condiționalități! Sau alte state. Sau Ucraina, bunăoară, sau Ungaria etc.Între timp, a survenit demisia guvernului Chicu și acest guvern a căzut în putere, fiind cu calificativul interimar sau în exercițiu, lucru care-i interzice, de altfel, să semneze acorduri internaționale. Și ați văzut și decizia, opinia Curții Constituționale.”Europa Liberă: Da.Aureliu Ciocoi: „În situația asta, am venit cu câteva propuneri, câteva alternative față de colegii noștri din Ministerul Afacerilor Externe al României, în care le-am propus: haideți să scoatem condiționalitățile acestea din protocol, să le facem ca declarații politice a șefilor de stat. O declarație politică a șefilor de stat, prin care ei, ambii, sau, cel puțin, șeful nostru de stat, președinta R. Moldova, din numele statului, își asumă angajamentul de a respecta aceste condiționalități.Noi, însă, semnăm acest act fără condiționalități, așa cum întocmai corespunde acelui document deja convenit între ambele părți în 2018 și având hotărârea de guvern care ne permitea să semnăm un document de genul acesta. Nu s-a acceptat.După care am mers la altă opțiune, am zis haideți să aprobăm măcar un articol, un unic articol, prin care ambele state își reconfirmă disponibilitatea de a prelungi valabilitatea acestui acord până la instituirea unui guvern cu mandat deplin, care deja va semna protocolul acesta, în funcție de cum vor derula negocierile bilaterale. A fost un du-te – vino foarte inexplicabil pentru noi, în ceea ce privește soarta Protocolului 6. Dar, mă rog, avem la ora actuală încetarea de facto a valabilității acordului moldo-român privind cele o sută de milioane de euro, dintre care au mai rămas, într-adevăr, peste 60 de milioane să fie alocate R. Moldova. Sper foarte mult ca odată cu instituirea unui guvern cu mandat deplin să se reia cât mai curând posibil revenirea la semnarea unui nou acord, pentru că din moment ce a expirat acest acord.”Europa Liberă: Dar a urmat o declarație a Maiei Sandu în care președintă a spus că nu sunt ratate aceste 68 de milioane de euro din partea României, că ele oricum vor fi renegociate.Aureliu Ciocoi: „Da, urmează să negociem un nou acord, să fie semnat și acești bani să-și facă efectul în R. Moldova.”Europa Liberă: Să vorbim și despre cazul judecătorului ucrainean răpit. Ministerul de Interne a spus până unde a ajuns cu ancheta, SIS a venit cu o reacție, dar foarte mulți spun că observă că, atât politicienii de dreapta, cât și cei de stânga, cei din opoziție, cât și cei de la putere sunt revoltați și îngrijorați de răpirea ziua în amiaza mare a unui cetățean ucrainean la Chișinău, cu o posibilă participare a diplomaților și a serviciilor secrete. Ei împărtășesc o poziție comună, politicienii dintr-o tabără și alta, nu și o parte din responsabilitate. Dacă toată lumea e nemulțumită de ceea ce se întâmplă pe marginea acestui caz, întrebarea e cine conduce R.Moldova?Aureliu Ciocoi: „Întrebarea mea e cine a săvârșit acest act.”Europa Liberă: Și răspunsul Dvs. care e?Aureliu Ciocoi: „Nu se cunoaște. Eu vreau să văd dovezi foarte clare, cine anume a fost făptașul? Pentru că până la ora actuală eu nu văd dovezi concludente care ar arăta spre o direcție sau spre alta.”Europa Liberă: Păi, se zice că transportul în care s-ar fi aflat presupusul judecător ucrainean ar fi aparținut chiar misiunii diplomatice ucrainene la Chișinău. Aureliu Ciocoi: „Dar ce se întâmplă în cazul care bietul diplomat ucrainean care a mers la Kiev solicitând permisiunea centralei de la Kiev să meargă într-o vacanță de week-end acasă, la familia lui, mult timp înainte, nu avea nimic în portbagaj, iar Ceaus a fost scos, probabil, pe altă ușiță și nu se știe unde. Deci, întrebarea numărul unu pe care eu mi-o pun, logic: unde se află Ceauș la ora actuală?”Europa Liberă: Au apărut zvonuri că ar fi putut să se afle și în România.Aureliu Ciocoi: „Nu se știe.”Europa Liberă:Dar ce cunoașteți Dvs.?Aureliu Ciocoi: „Nimic. Cunosc și eu exact ce cunoaște opinia publică și de aceea îmi apar foarte multe semne de întrebare, ce a fost asta? Ce este asta, în general?”Europa Liberă: E pusă în joc securitatea statului R. Moldova?Aureliu Ciocoi: „E pusă în joc securitatea statului R. Moldova, dar e foarte dificil de a identifica dovezi concludente. Haideți să vedem cum decurge ancheta. Am înțeles că este arestată o persoană care a asigurat echipei respective transportul auto, mai multe mașini.”Europa Liberă: Așa a anunțat ministrul de interne în exercițiu.Aureliu Ciocoi: „Urmează să inițiem discuții cu statele vecine, care, prezumtiv, deocamdată, aparent, ar putea să fie beneficiarii acestui rapt în plină stradă. Să vedem atent, să analizăm toate dovezile, să dialogăm deschis și precaut cu autoritățile, în cazul de față ale Ucrainei, să vedem.”Europa Liberă: Dar Dvs. nu ați avut un dialog pe subiectul acesta cu colegii Dvs. de la Kiev?Aureliu Ciocoi: „Oficial, nu. Dar suntem, neoficial, într-un dialog și așteptăm să vedem care este poziția dumnealor. Eu foarte tare mă tem că s-ar putea să fim împinși pe niște piste false.”Europa Liberă: Care ar însemna ce?Aureliu Ciocoi: „Mai mult nu vreau să comentez. De aceea spun, trebuie să fim foarte atenți.”Europa Liberă: Dle premier, dacă nu va fi clară finalitatea acestui caz, oricum o să planeze umbra norilor negri asupra statului R. Moldova.Aureliu Ciocoi: „Eu pot să vă spun un lucru: serviciile speciale, indiferent ale cărui stat, dacă statul respectiv sau interesul național al statului respectiv presupune un astfel de rapt în alt stat, el se face. Amintiți-vă cum a fost adus Smirnov în portbagajul mașinii din Ucraina în R. Moldova.”Europa Liberă: Era anul 1992. Aureliu Ciocoi: „Așa. Sunt în istorie mii de cazuri de acest gen. Dacă s-a făcut de către serviciile speciale fără să fie anunțate serviciile noastre speciale, avem o problemă. Dacă s-a făcut pe lângă serviciile speciale, atunci este cu totul altă mâncare de pește. Pentru că este vorba de o grupare criminală și asta deja nu implică negocierile între autorități, dar implică implicarea urgentă a tuturor organelor de forță de a identifica gruparea criminală, a o destructura și a identifica locul aflării victimei. La ora actuală, pe mine mă interesează unde este Ceauș.”Europa Liberă: Și nimeni nu știe?Aureliu Ciocoi: „Și nimeni nu știe. Deja asta e un mare semn de întrebare. Pentru că dacă ar fi fost oficial, operațiunea respectivă, coordonată etc., credeți-mă că Ceauș ar fi apărut peste 24 sau, maximum, peste 48 de ore. Public. Undeva. Nimic! Și atunci eu mă întreb dacă dânsul este, în general, încă în viață. Doamne ferește, desigur.”Europa Liberă: Dar el ceruse azil politic de ani buni în urmă.Aureliu Ciocoi: „Din 2018, dacă nu mă înșel.”Europa Liberă: Dacă nu mai devreme. Și?Aureliu Ciocoi: „S-a examinat, s-a amânat. Până la urmă, știți că era pe ultima sută de metri la o instanță de judecată din RM.”Europa Liberă: Exact.Aureliu Ciocoi: „Azilul politic i s-a refuzat, rămânea ca instanța să se pronunțe...”Europa Liberă:...dacă rămâne în vigoare această decizie...Aureliu Ciocoi: „...referitor la extrădarea lui în Ucraina. Și aici iarăși e un lucru care mă pune în gardă...”Europa Liberă: Poate afecta relația bilaterală?Aureliu Ciocoi: „Aici mă pune în gardă exact elementul acesta, pentru că instanța urma să decidă în două săptămâni, dacă nu mă înșel, referitor la extrădarea lui Ceaus în Ucraina și atunci mă întreb care ar fi fost interesul prezumtiv al unor anumite servicii speciale să-l răpească în plină stradă, ziua în amiază mare, așteptând două săptămâni, având decizia absolut legală la mână, fiind extrădat fostului judecător Ceauș înapoi autorităților ucrainene. Adică sunt foarte multe chestii care nu se leagă una cu alta.”Europa Liberă: Acest caz ar putea să se răsfrângă asupra cooperării moldo-ucrainene?Aureliu Ciocoi: „Râmâne să clarificăm până la urmă ce s-a întâmplat în realitate și dacă nu sunt implicate serviciile ucrainene în acest fapt, atunci nu există motive de a afirma că s-ar putea să dăuneze relațiilor bilaterale.”Europa Liberă: Revenim a problemele interne. Majorarea prețurilor, tarifelor dă mari bătăi de cap cetățeanului simplu. Pentru că salariile nu cresc atât de vertiginos, în comparație cu prețurile și tarifele. Ce ne puteți spune? De la scumpirea carburanților la tarife și așa mai departe. Și la produse.Aureliu Ciocoi: „Păi, haideți să începem de la aceea că prețurile au reacție în lanț, în funcție de prețul stabilit la carburanți și resursa energetică. ”Europa Liberă: Alexandru Slusari spune că piața petrolieră din R. Moldova este dominată de abuzuri și înțelegeri de cartel.Aureliu Ciocoi: „N-aș exclude. Există ANRE, un organ care doar reglementează piața, nu controlează piața.”Europa Liberă: Mai există și Consiliul Concurenței.Aureliu Ciocoi: „Exact, există și Consiliul Concurenței. Din păcate, denumirea oficială a țării noastre, consfințită în Constituție, este Republica Moldova și nicidecum Catar sau Arabia Saudită.”Europa Liberă: Unde se extrag carburanți?Aureliu Ciocoi: „Noi suntem condamnați să importăm carburanți. Important carburanții, noi îi achiziționăm la prețurile de pe piața mondială, care este una foarte volatilă, prețurile fluctuand de la cota maximă la cota minimă. Anul trecut a fost o scădere fenomenală a prețurilor.”Europa Liberă: dar pe piața mondială scad prețurile, iar în R. Moldova cresc.Aureliu Ciocoi: „Iată aici trebuie să între organele de control, care trebuie să coreleze la ce preț a fost achiziționat lotul, pentru că se aduce pe loturi, benzina motorina etc. la ce preț a fost achiziționat lotul respectiv și importat în R. Moldova și depozitat în depozite. Respectiv, reieșind din astea, se stabilește prețul la pompă. Evident că există interesul oricărui om de afaceri să câștige la maxim, dacă are posibilitatea să păcălească organele de control, o face cu mare drag pentru că suntem în Moldova, nu? Și aici este și rolul Consiliului Concurenței să vegheze dacă există înțelegeri de cartel sau nu.După mine, ar exista, pentru că eu deseori m-am prins la faptul că atunci când se mărește prețul la pompă, nu știu cum se întâmplă că se mărește brusc, concomitent, la toate stațiile PECO, indiferent cum se numesc ele.”Europa Liberă: Absolut. Între importatori există o înțelegere?Aureliu Ciocoi: „S-ar putea. La cât de tupeiști sunt băieții aceștia, vorbește și faptul că nici măcar unul din ei nu s-a gândit să facă o diferență de unu-doi bănuți la litru, cel puțin să nu bată la ochi că e același preț la toate benzinăriile din țară. Lucru revoltător pentru toată lumea care gândește și vede este clar că înțelegerea de cartel este în capul mesei.”Europa Liberă: Dar despre majorările de tarife ce le puteți spune cetățenilor? Aureliu Ciocoi: „Păi, majorările la tarife derivă din prețurile la carburanți. De aceea spuneam că e o reacție în lanț.”Europa Liberă: Și atunci aceste zvonuri că ar putea să crească tariful la energia electrică?Aureliu Ciocoi: „Nu, cu energia electrică e puțin alt altfel. Anul curent a fost primul an când noi, implementând Pachetul III Energetic al Comunității Energetice Europene, am legalizat definitiv achiziția de curent electric.”Europa Liberă: Dar Pachetul III Energetic a fost total implementat? Aureliu Ciocoi: „Nu rămâne doar sectorul de gaze naturale să fie adus în concordanță cu cerințele Pachetului III Energetic. Deci, în conformitate cu Pachetul III Energetic al Comunității Energetice Europene, piața de energie din R. Moldova este totalmente liberalizată. Acum fiecare operator este în drept să achiziționeze sau să propună prețul pe care-l consideră și este o piață concurențială, începând cu acest an. Ceea ce s-a și întâmplat. Pe parcursul lunii martie, în R. Moldova, prin licitațiile acestea de vânzare sau de ofertare a curentului electric pentru R. Moldova pentru diferiți operatori, inclusiv privați, semiprivați etc.”Europa Liberă: Da, dar văzut că...Aureliu Ciocoi: „ANRE a constatat că prețul de achiziție a curentului electric care a fost stabilit a crescut cu 10 la sută. Acest 10 la sută din prețul de achiziție nu se va răsfrânge finalmente asupra consumatorului final, pentru că există o marjă care amortizează aceste 10 procente pe tot lanțul, până a ajunge la consumatorul final. Cel puțin, așa mi-au explicat colegii de la ANRE, asigurându-mă că prețul final, la consumator, nu va suferi în urma acestor achiziții.”Europa Liberă: R. Moldova va continua să gumpere energie electrică de la Cuciurgan? Aureliu Ciocoi: „Cum să cumpere energie electrică de la Cuciurgan? Cuciurganul e amplasat pe teritoriul R. Moldova. Dar cumpără de acolo.”Europa Liberă: Cumpără de acolo. și am înțeles că câștigă de fiecare dată licitația unul și același agent.Aureliu Ciocoi: „Șmecheria este următoarea: Cuciurganul produce curent electric având un sinecost zero. De aceea ei ard gazul și nu-l achită. Nu-l achită și, respectiv, Gazpromul o plasează pe umerii noștri, acumulând datoria generală pentru consumul de gaze în R. Moldova.”Europa Liberă: Și asta trebuie să vă pună în gardăAureliu Ciocoi: „De aceea ei au marjă de joc foarte mare în stabilirea prețului la energia electrică pe care nu o are niciun operator, niciun cumpărător din întreaga regiune. Nicăieri în lume n-o să găsiți o asemenea modalitate fantastică de a câștiga bani din nimic. Acuma rămâne ca cumpărătorul să decidă dacă vrea să cumpere curent electric de la un producător nu foarte corect, din punctul de vedere al regulilor pieței. Sau să achite un pic mai scump, dar să fie sigur că este un vânzător onest, corect.”Europa Liberă: Dar există alternativă?Aureliu Ciocoi: „Există alternative, pentru că la licitațiile care s-au făcut pe parcursul lunii martie au participat și operatori din Ucraina, bunăoară.”Europa Liberă: Da, dar vedeți că de fiecare dată lasă cu câțiva cenți mai puțin și ei câștigă.Aureliu Ciocoi: „Eu despre ce vorbesc? Ei pot lăsa marja de joc foarte mare. Pentru ei nu este dureros dacă coboară prețul de ordinul 0, 003 eurocenți/kWt, lucru pe care niciun alt producător nu și-l poate permite, pentru că ei au costuri, sinecost etc., etc.. și atunci nimeni nu poate oferi un preț care să fie în detrimentul sinecostului producției energiei electrice.”Europa Liberă: Dar R.Moldova în negocierile cu Gazpromul nu poate să-i atenționeze și să le spună cât timp Cuciurganul ar mai putea folosi gazul pe nimic?Aureliu Ciocoi: „Noi permanent vorbim despre acest lucru și în permanență reiterăm că noi nu recunoaștem deja aproape 7 miliarde dolari, cât s-a acumulat datoria pentru gaze. Noi considerăm că acești bani constituie subsidierea regiunii transnistrene de către Federația Rusă. Pentru că, în realitate, ce se întâmplă? Ei primesc gazul Gazpromului, contabilizat la intrarea în R. Moldova ca un gaz intrat pe teritoriul R. Moldova, îl consumă și, cel mai interesant, consumatorii locali din regiunea transnistreană achită gazul respectiv în bugetul regiunii transnistrene.”Europa Liberă: Dar datoria către Gazprom se formează? Aureliu Ciocoi: „Nu. Dar bugetul regiunii transnistrene nu transferă acești bani către Gazprom. Ei îi folosesc pentru cheltuielile sau necesitățile interne. Asta se numește subsidiere, o formă de subsidiere a regiunii transnistrene. Respectiv, poziția noastră foarte principială este că noi nu recunoaștem această sumă drept datoria R. Moldova față de Gazprom, ci o interpretăm ca o sumă subsidiată de Federația Rusă către regiunea transnistreană.”Europa Liberă: Dvs. știți opinia experților buni cunoscători ai dosarului transnistrean că, dacă R. Moldova nu ar cumpăra gazul de la Cuciurgan, această regiune demult ar fi fost readusă în componența R. Moldova?Aureliu Ciocoi: „Întrebarea mea e de ce timp de 30 de ani nu s-a interconectat cu România rețelele electrice ale R. Moldova? De ce nu s-au investit bani în modernizarea interconexiunii și cu Ucraina, dar am preferat să rămânem ostaticii centralei de la Cuciurgan și să ne punem permanent această întrebare. întrebarea mea este către cei care au fost la guvernare în această țară din 1991 încoace. De ce abia acuma noi suntem nevoiți să aprobăm hotărârile de guvern? Apropo, în acest guvern aflat în exercițiu noi am aprobat prin ianuarie-februarie o hotărîre de guvern prin care am ... procedura de naționalizare (etatizare) a loturilor de pământ pe care va merge magistrala Vulcănești-Isaccea. Și urmează să adoptăm alte acte normative la nivelul guvernului, prin care să asigurăm urgentarea acestui proces.Pentru noi este o prioritate națională absolută să ne diversificăm, să ne conectăm și să ne diversificăm sursele R. Moldova. Altceva: de ce până acuma nu s-au construit alte centrale electrice? De ce până acuma n-au venit investitorii mari care să vină să construiască centrale electrice mari în R. Moldova, din resurse alternative, același gaz, același...”Europa Liberă: Dar Dvs. nu știți de ce nu vin asemenea investitori în R. Moldova? Aureliu Ciocoi: „Cât am fost ambasador al R. Moldova în Republica Chineză, au fost foarte multe mari companii de stat chinezești care au manifestat interes să vină în R. Moldova să construiască centrale electrice aici, oferind sursă autohtonă de curent electric pentru RM. Nu știu cum s-a întâmplat că guvernanții de atunci nu au atras mare atenție la aceste oferte și la aceste șanse unice, de altfel.”Europa Liberă: Ar fi mult să discutăm la acest subiect, pentru că atunci când deschizi parantezele apar încă multe-multe...Aureliu Ciocoi: „Și erau condiții foarte bune, ei propuneau să facă societăți mixte moldo-chinezești, în care partea moldovenească să dețină 49 la sută din capital, 51 – compania de stat din RPC. Partea chineză își asumă partea întreagă de construcție a centralei electrice și cu capacitate foarte mare.”Europa Liberă: Doar partea chineză a venit cu asemenea oferte?Aureliu Ciocoi: „Au fost și alte oferte, dar probabil nu au fost suficiente cifrele desenate pe hârtie, pentru off-shore-uri, sau ofertanții n-au dorit să transfere sumele respective în anumite off-shore-uri. Nu știu. Până la urmă, e o enigmă. Dar 30 de ani nu s-a făcut nimic la acest capitol.”Europa Liberă: Mulți acreditează ideea că ați putea să intrați în istoria Moldovei ca cel mai longeviv premier ad-interim.Aureliu Ciocoi: „Din păcate, pentru țară.”Europa Liberă: Alexandru Slusari zice că el ar vrea ca „toată lumea să conștientizeze ce fel de cabinet de miniștri interimar va avea R.Moldova până, cel puțin, la alegerile parlamentare anticipate, fără miniștrii finanțelor, economiei și sănătății, cu un prim-ministru care ar scrie mâine cerere de demisie, dacă nu ar fi ținut de mâini de către Igor Dodon și Maia Sandu”. Este adevărat că vă țin de mâini doi politicieni? Aureliu Ciocoi: „Nu, mă țin de mâini necesitatea acestei țări de a o menține pe un curs sănătos, neadmițând rapturi, furturi și alte șușanele, în așa fel încât să-i pot transmite cheia de la birou următorului prim-ministru cu mandat deplin și să pot ieși cu capul sus din biroul de prim-ministru sau din biroul de ministru de externe.”Europa Liberă: Dle premier, ținând cont de câte scheme ar exista în R. Moldova, dacă e să credem acestor lucruri, cel mai probabil se fac presiuni enorme și asupra Dvs. Aureliu Ciocoi: „Nu este ușor. Recunosc că e un lucru care consumă enorm și sănătate, și nervi, și stres, dar dacă am acceptat să preiau funcția de prim-ministru interimar în acest guvern, repet, guvern demis, pentru că R. Moldova, începând cu 23 decembrie 2020, nu are guvern.”Europa Liberă: Așa e. De când și-a prezentat demisia dl Chicu.Aureliu Ciocoi: „Și, apropo, Constituția R. Moldova tocmai de aia și limitează mandatul unui guvern aflat în demisie, pentru a determina cât mai repede politicul să identifice cât mai repede posibil o soluție politică pentru a învesti un guvern cu mandat deplin.”Europa Liberă: Dar v-ați împăcat cu gândul că veți duce acest interimat până la aflarea rezultatelor alegerilor parlamentare anticipate?Aureliu Ciocoi: „Niciodată nu m-am gândit că acest interimat ar putea să dureze mai mult de trei luni.”Europa Liberă: Și el ar putea să dureze mai mult de un an.Aureliu Ciocoi: „Repet, din nefericire. Doamne ferește dacă mai mult de un an! Doamne ferește dacă mai mult de șase-șapte luni! R. Moldova are nevoie de un guvern cu mandat deplin, indiferent de circumstanțele în care va fi numit acest guvern, fie că în urma unor alegeri parlamentare anticipate sau fie în urma unor negocieri politice în urma unor negocieri politice în interiorul parlamentului.”Europa Liberă: Mai e posibil acest lucru, dacă Înalta Curte anunță verdictul, explicându-i Maiei Sandu dacă s-au întrunit toate condițiile pentru dizolvarea actualului parlament?Aureliu Ciocoi: „Ați văzut că Curtea Constituțională a fixat data de 15 aprilie pentru a-și da verdictul. Să vedem, așteptăm data de 15 aprilie și atunci, în funcție de decizia Înaltei Curți, va fi clar cum va proceda politicul moldovenesc în continuare.”Europa Liberă: Dar este adevărat că pe timpul stării de urgență nu puteți depune mandatul?Aureliu Ciocoi: „Este adevărat.”Europa Liberă: Iar după asta rămâne la discreția Dvs.?Aureliu Ciocoi: „Dacă depun mandatul înainte de termen, ar însemna că dau bir cu fugiții și atunci ce o să spună lumea, că nu s-a isprăvit, s-a temut? Dacă am intrat în horă, trebuie să dansez până la capăt. Dar, repet, păcat, că nu este un lucru benefic pentru R. Moldova să continuăm cu un guvern interimar, în lipsa unor pârghii și a posibilității de a contracta asistență financiară externă, atât de necesară pentru asigurarea dezvoltării R. Moldova!”Europa Liberă: Dar ca să fie ridicată starea de urgență, ar trebui, iarăși, guvernul să meargă în parlament.Aureliu Ciocoi: „Înainte de termen – da. Sau oricare poate veni, conform legislației.”Europa Liberă: Poate fi și o inițiativă din partea deputaților?Aureliu Ciocoi: „Bine, dacă la inițiativa unor deputați s-a instituit starea de urgență, tot așa, la inițiativa altor deputați, ar putea fi sistată starea de urgență. Sau poate fi la inițiativa președintelui R. Moldova.”Europa Liberă: Și dna Sandu poate?Aureliu Ciocoi: „Evident. Instituirea stării de urgență se poate face la cererea guvernului cu mandat deplin sau a președintelui țării.”Europa Liberă: Dar unii spun că nu ați ascultat-o pe Maia Sandu după ședința Consiliului Suprem de Securitate, când ea a cerut ca în două-trei săptămâni să propuneți cum vedeți Dvs. această stare de urgență, dar ați acceptat, se zice, atunci când a venit din partea dlui Dodon.Aureliu Ciocoi: „Eu am venit în parlament având un singur scop, să asigur diminuarea extinderii pandemiei în R. Moldova. ceilalți factori politici nu mă interesează.”Europa Liberă: A fost după ședința CSS. Nu ați reacționat?Aureliu Ciocoi: „Am avut discuții la guvern, am avut discuții pe fiecare punct din recomandarea formulată în urma deciziei CSS din 13 martie a.c. Țin să menționez, cu titlu separat, că se și lucrează în continuare la cancelaria de stat, la guvern, pentru a cere acțiuni necesare în vederea combaterii extinderii pandemiei. A lucrat o echipă extinsă, în cooperare, inclusiv, cu colegii din președinția R. Moldova, din mediul societății civile. Așteptăm să avem rezultatul și, imediat cum vom avea rezultatul, vom încerca să aplicăm ceea ce poate fi aplicat, inclusiv în starea asta de stare de urgență. În ceea ce privește formularea recomandată, de a examina posibilitatea examinată posibilitatea venirii cu acțiuni concrete, iarăși, guvernul ăsta, fiind unul în demisie, nu poate veni în fața parlamentului cerând instituirea stării de urgență.”Europa Liberă: Dar atunci, dacă i-ați fi propus acele acțiuni președintei, poate că venea președinta, că ea are dreptul.Aureliu Ciocoi: „S-ar putea. Dar vedeți cum e, vine Ciocoi dintr-o parte, îi vin toate pietrele în cap. Vine Ciocoi din altă parte – oricum, pietrele sar în capul lui Ciocoi. Ciocoi acum e un fel de țap ispășitor, fiind în situația de a-și asuma toate problemele acestui stat, indiferent din care direcție vin pietrele.”Europa Liberă: Dar așa se și zice, că, din moment ce nimeni nu-și asumă responsabilitatea, premierul interimar Aureliu Ciocoi ar putea să fie țapul ispășitor al tuturor disputelor politicienilor care există între o tabără și alta din R. Moldova.Aureliu Ciocoi: „Da, exact, pentru că Ciocoi este o figură foarte comodă, fiind în poziția de prim-ministru interimar în această țară și care stă cu mâinile întinse să mai prindă pietrele fierbinți din focul politic din R. Moldova.”Europa Liberă: Înseamnă că aveți imunitate dacă rezistați?Aureliu Ciocoi: „Da. Nu știu cât mai rezist, dacă sincer.”Europa Liberă: Dar cam cât ați putea să rezistați?Aureliu Ciocoi: „Politic corect ar fi să spun că atâta timp cât va fi nevoie. Pur omenește, mi-aș dori cât mai repede să se termine această incertitudine politică, ca și R. Moldova să intre pe făgașul dezvoltării normale. Pentru că noi avem nevoie de dezvoltare, și una foarte rapidă.”