SIS anunță că va mai bloca încă un site din Moldova pentru că a distribuit știri false despre COVID-19

Am ajuns în momentul în care podcast-ul sexplicații se mută la căsuța sa. Avem deja un an de sexplicații, două sezoane și peste 20 de episoade publicate. Deja de un an, vorbim în limbile română și rusă despre relații sexuale asumate, conștiente și protejate. Aducem specialiștii mai aproape de tineri (tinere) și luptăm cu miturile apărute pe rețelele sociale sau transmise din generație în generație. Articolul (video) Urmărește live lansarea platformei sexplicatii.md. Îți vom relata despre ce nu se vorbește la școală, iar acasă – rareori apare prima dată în #diez.