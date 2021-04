Tehnologia din spatele vaccinului anti-covid ar putea funcționa și împotriva HIV/SIDA. Explicăm

14:00

La un an de pandemie, Primăria Mea a făcut un raport despre cum Primăria Chișinău a gestionat timp de un an pandemia de coronavirus. Asociația care monitorizează activitatea primăriei a făcut câteva concluzii: multe dintre măsurile Primăriei au fost fie pripite, fie întârziate, fie superficiale sau neconsultate, multe au fost generaliste și neadaptate la necesitățile grupurilor specifice. „Prioritățile autorităților municipale și […]