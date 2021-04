Un jucător de fotbal american a împușcat mortal cinci persoane, apoi s-a sinucis

09:40

Un mic orășel din Ucraina, de lângă Donețk, vrea să își schimbe numele în New York, iar primul pas în această direcție deja a fost făcut. O comisie parlamentară a aprobat modificarea, iar acum propunerea urmează să fie votată de plen, potrivit Euronews. Novhorodske are aproximativ 10.000 de locuitori și este un orășel devastat de război. [...] Articolul Un mic oraș din Ucraina este pe cale să-și schimbe numele în New York apare prima dată în Telegraph Moldova.