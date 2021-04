/DOC/ Agricultorii ar putea organiza noi proteste! Declarația făcută de Federația Națională a Fermierilor

11:00

Ofițerii de urmarire penală a Centrului Național Anticorupție (CNA) desfășoară acțiuni la cateva adrese in dosarele pornite pe obtinerea frauduloasa a cetateniei romane. Astazi suntem la Just Consult si Document Park. CNA si procurorii urmeaza sa examineze mai multe acte confirmative, pe care le-au ridicat de la sediile acestor companii, pentru a fortifica probatoriul in […]