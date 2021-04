Poliţia, chemată la locuinţa lui Harry şi Meghan din SUA de nouă ori în nouă luni

08:30

Eupsihie s-a nascut intr-o familie de nobili crestini fiind crescut de mic in dragostea de Dumnezeu si de semeni. In timpul domniei lui Iulian Apostatul, pe cand intaistatator al Bisericii din Cezareea era Sfantul Vasile cel Mare, Eupsihie avea sa se casatoreasca cu o tanara nobila. Insa, chiar in timpul cununiei, un cortegiu format din pagani ce aduceau jertfe zeitei Fortuna, a trecut prin apropiere. Eupsihie impreuna cu alti crestini, care erau de fata, au intrat templul catre care se indrepta cortegiul, unde au daramat statuile, aducand mari stricaciuni templului.