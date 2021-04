Horoscop vineri, 9 aprilie. Zodia care intră în conexiune directă cu Universul

17:40

Vitamina C este un ingredient esențial pentru a preveni îmbătrânirea tenului, însă nu toate produsele cu vitamina C sunt eficiente. intre numeroasele ingrediente cosmetice care există pe piață, vitamina C se numără printre puținele care au eficiență dovedită științific. Vitamina C este un antioxidant care are rolul de a proteja pielea de efectele nocive ale