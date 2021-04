Furnizorii nu vor avea dreptul să deconecteze consumatorii de la energia electrică, termică și gazele naturale - proiect PSRM

02:40

9 mai a fost, este și va fi Ziua Victoriei pentru cetățenii Republicii Moldova. Declarația a fost făcută de către președintele PSRM, Igor Dodon, la postul de televiziune Primul în Moldova. Dodon a vorbit și despre acțiunile, care vor fi realizate în acest an. • “Noi deja am lansat reconstrucția mai multor monumente și vom continua să o facem. În acest an este o dată importantă, 80 de ani de la începutul războiului și noi vom organiza evenimente și cu ocazia acestei zile”, a mai spus Igor Dodon....