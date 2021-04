Deputații se pot înscrie în liste pentru imunizarea anti-Covid până pe 12 aprilie; Ce vaccin le va fi administrat

09:30

Părinții - vocea copiilor cu Sindromul Down // FOTO, VIDEO Cum este viața unui copil cu Sindromul Down? Cum se schimbă viața familiei în care se naște? Care este specificul acestei diagnoze și cum se manifestă ea pe parcursul vieții? Acestea sunt câteva dintre întrebările pe care vrem să le dezvoltăm în acest articol, cu ajutorul Ludmilei Adamciuc, mamă a unei fetițe cu Sindromul Down și fondatoarea organizației „Prietena mea". „Prietena Mea” a lansat o Campaniei de informare și sensibilizare #t...