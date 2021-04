Tatiana Harghel – Șefa departamentului COVID-19 din cadrul Spitalului Clinic Municipal „Sfânta Treime” a transmis un mesaj către toți locuitorii Capitalei, în contextul crizei epidemiologice și a situației alarmante din ultima perioadă

16:20

Comisia națională extraordinară în sănătate publică s-a întrunit astăzi în ședință pentru a examina acțiunile necesare de instituit în vederea diminuării riscului de răspândire a virusului Sars-Cov-2 în Republica Moldova. Potrivit reprezentanților ANSP, în prezent, aproximativ toate raioanele din țară sunt sub Cod roșu, care se instituie din momentul înregistrării a 100 de infectări la... The post CNESP a aprobat mai multe măsuri de restricție, în perioada 19 martie – 18 aprilie 2021 appeared first on Stop COVID-19.