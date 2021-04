Asociația Oberliht invită tinerii pasionați de artă să participe la proiectul „Edu-Art 2021”. Cum te poți înregistra

13:15

Tech Flow revine într-un nou format în 2021. Ediția din acest an se va desfășura online în toate locațiile Endava din Europa și vizează peste 2000 de participanți în cele două zile de conferințe și prezentări tehnice. Evenimentul va avea loc în 15 și 16 aprilie 2021 și va include unii dintre cei mai renumiți experți IT, care își vor împărtăși cunoștințele și experiența privind viitorul ingineriei software. Participarea la conferință este gratuită, dar necesită înregistrare pe platforma dedicată evenimentului.