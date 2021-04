Reacția OMS după ce EMA a stabilit o potențială legătură între vaacinul AstraZeneca și cheagurile de sânge

17:30

Pe întreg teritoriul țării, pe parcursul zilei de astăzi au căzut precipitații sub formă de lapoviță. Meteorologii au anunțat că, în această noapte, se vor înregistra înghețuri. Se așteaptă temperaturi de până la -2 grade Celsius. Între timp, specialiștii afirmă că ninsorile și temperaturile scăzute nu vor reprezenta un pericol pentru recolta din acest an. […] Articolul „Există riscuri pentru agricultori”. Cum vor afecta ninsorile și temperaturile negative recolta din acest an apare prima dată în Cotidianul.