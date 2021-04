Ajutor pentru nevoiașii din Capitală

00:50

”Pentru o lume mai echitabilă și mai sănătoasă!”. Este genericul din acest an al Zilei Mondiale a Sănătății. Mesajul vine în contextul pandemiei de COVID-19, care a afectat întreaga planetă. După mai bine de un an de luptă aprigă împotriva infecției, sistemul medical din țara noastră este suprasolicitat, secțiile de terapie intensivă sunt arhipline cu pacienți în stare extrem de gravă, iar zilnic sunt înregistrate peste 40 de decese. În contextul evenimentului internațional, am selectat câteva s...