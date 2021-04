Ministrul de Externe al României: Rusia, provocarea strategică a momentului pentru NATO și Occident

13:10

Alexei Paluţă, un medic basarabean stabilit de aproape trei decenii în București, a reuşit să umple viaţa basarabenilor prin sutele de acţiuni de caritate pe care le-a organizat. Medicul, care nu a uitat nici până azi ziua în care s-a mutat în capitala României doar cu un geamantan gol, are un mare vis - să vadă Republica Moldova unită cu România. Campania TVR Moldova „Ambasadorii Succesului” prezintă povestea de viaţă a lui Alexei Paluţă, medicul care nu consideră că a plecat de acasă, pentru că Acasă se simte şi la Bucureşti. „Eu nu m-am rupt de aici din R. Moldova. Eu am plecat la București, cum m-am mutat de exemplu din Chișinău în Tighina, din Tighina la Bucureşti, e aceeaşi mutare. Desigur, vama de la Prut îţi aduce aminte”, a spus Paluță, președintele Asociației „Tighina”. Alexei Paluţă este un ambasador al filantropiei pe ambele maluri ale Prutului. În 2007, a înfiinţat Asociaţia „Tighina”, prin intermediul căreia ajută sute de oameni. Prima acţiune a fost Fântâna Eroilor, construită în oraşul Tighina. În 1992, la intrare în oraş, în timpul Războiului de pe Nistru, şi-au pierdut viaţa 14 eroi. „Atunci am zis că poate pe locul respectiv, ca să nu treacă lumea aşa, pe alături, să facem un monument ca lumea să se închine, vrei nu vrei la fântână te închini şi bei un pahar cu apă. Apa este dătătoare de viaţă, iar ei şi-au riscat viaţa, și-au sacrificat-o”, a mai spus acesta. De la această primă acţiune au urmat şi altele. Au fost susţinuţi veteranii de război şi rudele acestora, familiile sărace sau persoanele cu dizabilităţi. Doar toamna trecută, cu implicarea Mitropoliei Basarabiei, prin intermediul acţiunii - România ajută Basarabia, 100 de scaune rulante au ajuns la persoanele cu deficienţe locomotorii din Republica Moldova. Asociaţia „Tighina” pe care o conduce medicul stomatolog Alexei Paluţă s-a implicat şi în susţinerea şcolilor cu predare în limba română, din regiunea transnistreană. A contribuit la zidirea bisericilor şi chiar a oferit gratuit locuinţe. Actorul Ion Ambrosi, de la teatrul de păpuşi „Licurici”, a fost unul dintre cei care au primit ajutor. Medicul stomatolog Alexei Paluţă nu-şi atribuie niciun merit. Spune că mereu a avut norocul să întâlnească oameni buni, gata să pună umărul pentru a-şi ajuta aproapele. „Toate acţiunile caritabile pe care le-am făcut, din 1994 şi până acum, le-am făcut cu ajutorul cetăţenilor români. Şi orice proiect nu aş fi avut, de fiecare dată găsesc susţinere. Dintr-o parte, din alta, de la firme particulare”, a explicat Alexei Paluță. Motivaţia de a fi receptiv la nevoile oamenilor vine şi dintr-o experienţă personală. „Am făcut armata care era subordonată KGB-ului, unde mi-au spălat creierii 99 la sută, daca era 100% nu eram aici. După ce am venit mi-am pus întrebări. Şi nu pot perioada asta s-o las, eu nu pot să o recuperez ca timp, dar măcar să încerc să-i ajut pe alţii să se trezească”, s-a destăinuit medicul. Chiar dacă este mai aproape de Republica Moldova, cu fiecare acţiune filantropică pe care o face, medicul nu uită de unde şi cum a plecat. „Eu în Bucureşti am în birou o geantă diplomat, care în anii studenţiei îmi servea drept scaun dacă nu aveam loc în autocar. Eu m-am dus cu diplomatul gol, chiar şi astăzi tot gol îl am în birou. Cu ea am venit goală şi tot goală e şi acum. Îmi aminteşte de unde am pornit”, spune acesta. Cu un spirit de luptător, medicul Alexei Paluţă are un mare vis, și anume ca Republica Moldova să revină acasă. Articolul „Ambasadorii Succesului”: Povestea medicului basarabean Alexei Paluţă apare prima dată în InfoPrut.