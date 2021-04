Dodon: Maia Sandu se pregătește să meargă la aeroport, să întâmpine Sputnik-V

13:30

“Am abordat totalurile vizitei mele de lucru de săptămâna trecută la Moscova. Am exprimat în mod repetat gratitudine conducerii Federației Ruse pentru decizia de a acorda Moldovei 180 mii doze de vaccin Sputnik-V, în calitate de ajutor umanitar și am reiterat disponibilitatea țării noastre de a achiziționa suplimentar de la 500 mii la 1 milion de doze. În altă ordine de idei, am remarcat faptul că în cadrul discuțiilor de la Moscova m-am adresat către conducerea rusă cu solicitarea de a prelungi regimul de export fără taxe vamale pe piața rusă pentru un șir de categorii de mărfuri agroindustriale moldovenești, așa cum a fost anterior, în baza înțelegerilor mele personale cu Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin”, scrie Dodon.Președintele PSRM a subliniat faptul că și pe viitor va oferi tot sprijinul posibil agricultorilor din Republica Moldova.