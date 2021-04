Topul Forbes al miliardarilor pentru anul 2021. Elon Musk, salt spectaculos în spatele lui Jeff Bezos

11:20

Vaccinul produs de Moderna este eficient și la șase luni de la administrare. Cel puțin așa arată rezultatele unui studiu publicat marți în revista științifică The New England Journal of Medicine. Participanții la studiu de ridicat toate vârstele au nivel ridicat de anticorpi, se arată în cercetare. Totuși, la persoanele mai tinere au fost identificate …