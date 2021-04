Un fotograf devenit popular grație fotografiilor pe care le-a realizat cu oameni neobișnuiți în metroul din New York

10:15

Proaspătul doctor în științe inginerești Vasile Postica și conducătorul său științific, prof. univ., dr. hab. Oleg Lupan, șef Departament Microelectronică și Inginerie Biomedicală din cadrul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică, au făcut un pas nou pe făgașul internaționalizării UTM prin cercetări desfășurate în comun cu oameni de știință din cadrul Universității din Kiel, Germania, Institute of Experimental and Applied Physics din Germania, University of Petroleum and Energy Studies din India, și Norwegian University of Science and Technology. Articolul O lucrare științifică din cadrul UTM, publicată în cea mai prestigioasa revistă, Advanced Materials Technologies apare prima dată în #diez.