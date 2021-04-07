ÎN CAZUL ALEGERI ANTICIPATE ÎN PARLAMENT AU ŞANSA DE A TRECE TREI SAU PATRU PARTIDE
Infotag, 7 aprilie 2021 10:30
ÎN CAZUL ALEGERI ANTICIPATE ÎN PARLAMENT AU ŞANSA DE A TRECE TREI SAU PATRU PARTIDE
• • •
Alte ştiri de Infotag
Acum 30 minute
10:30
SONDAJ: APROAPE JUMATATE DIN POPULAŢIA DE ADULŢI DIN MOLDOVA NU SE VA VACCINA ÎMPOTRIVA COVID-19 # Infotag
SONDAJ: APROAPE JUMATATE DIN POPULAŢIA DE ADULŢI DIN MOLDOVA NU SE VA VACCINA ÎMPOTRIVA COVID-19
10:30
ÎN CAZUL ALEGERI ANTICIPATE ÎN PARLAMENT AU ŞANSA DE A TRECE TREI SAU PATRU PARTIDE
Acum 24 ore
12:30
VISA, CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU ȘI VICTORIABANK INTRODUC PLATA CONTACTLESS ÎN TRANSPORTUL PUBLIC DIN CHIȘINĂU # Infotag
VISA, CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU ȘI VICTORIABANK INTRODUC PLATA CONTACTLESS ÎN TRANSPORTUL PUBLIC DIN CHIȘINĂU
12:30
PARTICIPANȚII ÎN CADRUL ȘEDINȚEI CU PREZENŢA PREȘEDINTELUI PARLAMENTULUI AU DISCUTAT EFICACITATEA RESTRICȚIILOR ÎN TIMPUL STĂRII DE URGENŢĂ # Infotag
PARTICIPANȚII ÎN CADRUL ȘEDINȚEI CU PREZENŢA PREȘEDINTELUI PARLAMENTULUI AU DISCUTAT EFICACITATEA RESTRICȚIILOR ÎN TIMPUL STĂRII DE URGENŢĂ
Mai mult de 2 zile în urmă
10:30
ÎN 2020 TRANSNISTRIA A REDUS DATORIILE CREDITARE APROAPE CU 242 MLN DE RUBLE ÎN 2020
10:30
SERVICIUL DE ÎNMATRICULARE CU NUMERE NEUTRE A MIJLOACELOR DE TRANSPORT DIN TRANSNISTRIA ESTE DISPONIBIL ÎN TIRASPOL ŞI ÎN RÂBNIŢA # Infotag
SERVICIUL DE ÎNMATRICULARE CU NUMERE NEUTRE A MIJLOACELOR DE TRANSPORT DIN TRANSNISTRIA ESTE DISPONIBIL ÎN TIRASPOL ŞI ÎN RÂBNIŢA
10:30
MAE AL FEDERAŢIE RUSE A CONFIRMAT DISPONIBILITATEA DE A OFERI MOLDOVEI UN VACCIN ÎMPOTRIVA COVID-19 # Infotag
MAE AL FEDERAŢIE RUSE A CONFIRMAT DISPONIBILITATEA DE A OFERI MOLDOVEI UN VACCIN ÎMPOTRIVA COVID-19
1 aprilie 2021
18:00
PREŞEDINTELE A DISCUTAT CU AMBASADORUL SUA EVENIMENTELE POLITICE ŞI SITUAŢIA PANDEMICĂ ÎN RM # Infotag
PREŞEDINTELE A DISCUTAT CU AMBASADORUL SUA EVENIMENTELE POLITICE ŞI SITUAŢIA PANDEMICĂ ÎN RM
14:00
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII A EXTINS CAMPANIA DE VACCINARE ÎMPOTRIVA COVID-19 PENTRU PERSOANELE CU VÂRSTA 60+ ŞI CEI CU COMORBIDITĂŢI # Infotag
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII A EXTINS CAMPANIA DE VACCINARE ÎMPOTRIVA COVID-19 PENTRU PERSOANELE CU VÂRSTA 60+ ŞI CEI CU COMORBIDITĂŢI
31 martie 2021
19:30
MAJORITATEA PARLAMENTARĂ A VOTAT PENTRU INTRODUCEREA STĂRII DE URGENȚĂ
13:30
MAIB INVITĂ STARTUP-URILE TECH DIN MOLDOVA SĂ SE ÎNSCRIE ÎN PROGRAMUL ”VERTICALA FINTECH 2021” # Infotag
MAIB INVITĂ STARTUP-URILE TECH DIN MOLDOVA SĂ SE ÎNSCRIE ÎN PROGRAMUL ”VERTICALA FINTECH 2021”
12:00
ÎN 2020 AU CRESCUT VENITURILE POPULAȚIEI DIN MOLDOVA
11:00
DEPUTATII PAS PROPUNE SCUTIRI FISCALE PENTRU SERVICIILE SOCIALE
11:00
PREŞEDINTELE MAIA SANDU CONTEAZĂ "PE O INTERACŢIUNE CONSTRUCTIVĂ CU RUSIA"
11:00
MINISTERUL AGRICULTURII: MOLDOVA ESTE ASIGURATĂ CU GRÂU ŞI NU EXISTĂ MOTIVE DE ÎNGRIJORARE # Infotag
MINISTERUL AGRICULTURII: MOLDOVA ESTE ASIGURATĂ CU GRÂU ŞI NU EXISTĂ MOTIVE DE ÎNGRIJORARE
30 martie 2021
18:30
PREȘEDINTELE MAIA SANDU CONTEAZĂ „PE O INTERACȚIUNE CONSTRUCTIVĂ CU RUSIA”
18:30
CONSILIERUL PREȘEDINTEI A SESIZAT PROCURATURA CU PRIVIRE LA „CONSIDERAȚIA DE CARTEL PE PIAȚA PRODUSELOR PETROLIERE” # Infotag
CONSILIERUL PREȘEDINTEI A SESIZAT PROCURATURA CU PRIVIRE LA „CONSIDERAȚIA DE CARTEL PE PIAȚA PRODUSELOR PETROLIERE”
18:30
DEPUTATII PAS PROPUNE SCUTIRI FISCALE PENTRU SERVICIILE SOCIALE
10:00
SONDAJ: ÎN CAZUL ALEGERILOR ÎN URMĂTORUL PARLAMENT AR AVEA ŞANSA SĂ TREACĂ TREI PARTIDE
10:00
ÎN TRANSNISTRIA A ÎNCEPUT VACCAREA MEDICILOR ÎMPOTRIVA COVID-19
29 martie 2021
12:00
MOLDOVA AGROINDBANK, DESEMNATĂ „CEA MAI BUNĂ BANCĂ ÎN MOLDOVA” DE REVISTA GLOBAL FINANCE
26 martie 2021
12:30
ÎN MOLDOVA JOI, PENTRU PRIMA DATĂ ÎNTR-O SINGURĂ ZI, AU MURIT PESTE 40 DE PERSOANE DIN CAUZA COVID-19 # Infotag
ÎN MOLDOVA JOI, PENTRU PRIMA DATĂ ÎNTR-O SINGURĂ ZI, AU MURIT PESTE 40 DE PERSOANE DIN CAUZA COVID-19
12:30
PREȘEDINTELE MAIA SANDU VA ORGANIZA VINERI CONSULTĂRI CU FACȚIUNILE PARLAMENTARE PRIVIND ALEGERILE LEGISLATIVE ANTICIPATE # Infotag
PREȘEDINTELE MAIA SANDU VA ORGANIZA VINERI CONSULTĂRI CU FACȚIUNILE PARLAMENTARE PRIVIND ALEGERILE LEGISLATIVE ANTICIPATE
25 martie 2021
21:00
MAIB – ÎNAINTE SPRE NOI ORIZONTURI
15:00
MAIB – ÎNAINTE SPRE NOI ORIZONTURI
12:30
ÎN MOLDOVA A FOST ÎNREGISTRAT UN NOU RECORD DE INFECŢII ŞI DECESE PRIN COVID-19
24 martie 2021
12:30
REZULTATELE FINANCIARE MOBIASBANCA-OTP GROUP ÎN 2020:PERFORMANȚĂ OPERAȚIONALĂ REZILIENTĂ
10:30
DURLEŞTEANU: AM DECIS SĂ-MI RETRAG CANDIDATURA, ÎNTRUCÂT NU DORESC SĂ COOPEREZ CU PARTIDUL "ŞOR" # Infotag
DURLEŞTEANU: AM DECIS SĂ-MI RETRAG CANDIDATURA, ÎNTRUCÂT NU DORESC SĂ COOPEREZ CU PARTIDUL "ŞOR"
10:30
"PREMIER ENERGY DISTRIBUTION": DOAR DOI FURNIZORI AU DEPUS OFERTE LA LICITAŢIA DE ACHIZIŢIE A ENERGIEI ELECTRICE # Infotag
"PREMIER ENERGY DISTRIBUTION": DOAR DOI FURNIZORI AU DEPUS OFERTE LA LICITAŢIA DE ACHIZIŢIE A ENERGIEI ELECTRICE
10:30
DEPUTAŢII PETRU JARDAN ŞI DENIS ULANOV AU PRIMIT STATUT DE BĂNUIŢI ÎN CAUZELE PENALE ÎN CARE SUNT VIZAŢI # Infotag
DEPUTAŢII PETRU JARDAN ŞI DENIS ULANOV AU PRIMIT STATUT DE BĂNUIŢI ÎN CAUZELE PENALE ÎN CARE SUNT VIZAŢI
23 martie 2021
14:30
DECLARAŢIE
14:00
MAIB A DESFĂȘURAT PRIMA FAZĂ A SESIUNII STRATEGICE
13:00
MOLDOVA A NEGOCIAT CU BANCA MONDIALĂ FINANȚARE ADIȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚIONAREA DE VACCINURI ANTI-COVID-19 # Infotag
MOLDOVA A NEGOCIAT CU BANCA MONDIALĂ FINANȚARE ADIȚIONALĂ PENTRU ACHIZIȚIONAREA DE VACCINURI ANTI-COVID-19
13:00
DEPUTAȚII PETRU JARDAN ȘI DENIS ULANOV AU FOST REȚINUȚI DE PROCURORI PENTRU 72 DE ORE
13:00
CNESP A PERMIS DESFĂȘURAREA ÎN MOLDOVA A DOUĂ MECIURI INTERNAȚIONALE DE FOTBAL
13:00
PREȘEDINTA MAIA SANDU A DISCUTAT CU EXPERȚII FRANCEZI DESPRE DEZVOLTAREA ECONOMICĂ ȘI SOCIALĂ A MOLDOVEI # Infotag
PREȘEDINTA MAIA SANDU A DISCUTAT CU EXPERȚII FRANCEZI DESPRE DEZVOLTAREA ECONOMICĂ ȘI SOCIALĂ A MOLDOVEI
10:00
VICEPRIM-MINISTRA OLGA CEBOTARI A AVUT O NOUĂ REUNIUNE ÎN FORMAT ONLINE CU REPREZENTANTUL SPECIAL AL OSCE # Infotag
VICEPRIM-MINISTRA OLGA CEBOTARI A AVUT O NOUĂ REUNIUNE ÎN FORMAT ONLINE CU REPREZENTANTUL SPECIAL AL OSCE
10:00
ORGANIZAŢIILE MASS-MEDIA ÎNDEAMNĂ MINISTERUL SĂNĂTĂŢII SĂ ACCELEREZE VACCINAREA ÎMPOTRIVA COVID-19 A JURNALIŞTILOR # Infotag
ORGANIZAŢIILE MASS-MEDIA ÎNDEAMNĂ MINISTERUL SĂNĂTĂŢII SĂ ACCELEREZE VACCINAREA ÎMPOTRIVA COVID-19 A JURNALIŞTILOR
22 martie 2021
17:00
„DĂ SENS BANILOR” ÎMPREUNĂ CU FUNDAȚIA PENTRU EDUCAȚIE FINANCIARĂ „OK”
17:00
ÎN 2020, MOLDOVA A REDUS IMPORTUL DE PRODUSE PETROLIERE CU 4,2%
13:30
TITLU: GARANȚIA BANCARĂ ELECTRONICĂ – UN NOU #UPGRADE DE LA MOBIASBANCA – OTP GROUP
13:00
GUVERNUL A ANUNŢAT O LICITAŢIE PENTRU ACHIZIŢIONAREA A 400 MII DE DOZE DE VACCIN ÎMPOTRIVA COVID-19 # Infotag
GUVERNUL A ANUNŢAT O LICITAŢIE PENTRU ACHIZIŢIONAREA A 400 MII DE DOZE DE VACCIN ÎMPOTRIVA COVID-19
12:30
TRANSNISTRIA A ÎNCEPUT PREGĂTIRILE PENTRU ALEGERILE PENTRU DUMA DE STAT A FEDERAȚIEI RUSE
12:30
ÎN ANUL 2020, MOLDOVA A PRODUS CU 20% MAI PUȚINĂ ENERGIE ELECTRICĂ DECÂT A CONSUMAT
10:30
AGENŢIA FRANCEZĂ PENTRU DEZVOLTARE VA AJUTA MOLDOVA SĂ AVANSEZE ÎN IMPLEMENTAREA REFORMELOR # Infotag
AGENŢIA FRANCEZĂ PENTRU DEZVOLTARE VA AJUTA MOLDOVA SĂ AVANSEZE ÎN IMPLEMENTAREA REFORMELOR
19 martie 2021
16:30
PROCURORUL GENERAL CERE PARLAMENTULUI ÎNCUVIINȚAREA RIDICĂRII IMUNITĂȚII A DOI DEPUTAȚI VIZAȚI ÎN DOSARE DE REZONANȚĂ # Infotag
PROCURORUL GENERAL CERE PARLAMENTULUI ÎNCUVIINȚAREA RIDICĂRII IMUNITĂȚII A DOI DEPUTAȚI VIZAȚI ÎN DOSARE DE REZONANȚĂ
16:30
ÎN MOLDOVA, MĂSURILE RESTRICTIVE DE COMBATERE A PANDEMIEI COVID-19 VOR FI ÎNĂSPRITE
14:00
CONSILIUL EUROPEI VA OFERI ÎN CONTINUARE ASISTENȚĂ MOLDOVEI
10:30
CURTEA CONSTITUŢIONALĂ A DECLARAT NECONSTITUŢIONALĂ ANULAREA "LEGII MILIARDULUI"
18 martie 2021
16:30
VINERI, CURTEA CONSTITUŢIONALĂ VA EXAMINA CEREREA DE SUSPENDARE A DECRETULUI PREŞEDINTELUI PRIVIND NUMIREA UNUI NOU CANDIDAT PENTRU FUNCŢIA DE PRIM MINISTRU # Infotag
VINERI, CURTEA CONSTITUŢIONALĂ VA EXAMINA CEREREA DE SUSPENDARE A DECRETULUI PREŞEDINTELUI PRIVIND NUMIREA UNUI NOU CANDIDAT PENTRU FUNCŢIA DE PRIM MINISTRU
©2004—2021 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.