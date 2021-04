Igor Dodon, despre cazul judecătorului ucrainean: Sunt sigur, colegii din Parlament vor face lumină

13:40

“Am văzut vineri raportul pe care președintele Maia Sandu l-a prezentat, un raport chinuit, în care dânsa încerca să justifice de ce nu a făcut absolut nimic din ceea ce le-a promis cetățenilor. Însă problema cea mai gravă nu este că nu a făcut nimic, fiindcă era clar de la bun început că nu va face și nu va fi capabilă, dar una e să nu faci nimic și alta este să faci acțiuni împotriva propriului popor, împotriva Constituției și să bagi țara în haos”, a declarat Bolea.Vasile Bolea susține că de la intrarea în funcție a președintelui Maia Sandu, criza pandemică a fost complet scăpată de sub control și azi avem mii de îmbolnăviri și sute de decese. „Și de parcă asta nu era suficient de tragic, azi avem și scumpiri după scumpiri, avem haos instituțional, țara nu are Guvern funcțional, în schimb are un președinte care ne explică în câte avioane prăbușite ar încăpea moldovenii decedați.