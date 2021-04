În zilele următoare se va anunța oficial dacă e sau nu o legătură între AstraZeneca și tromboze

15:20

Despre ultimele inițiative de lansare a unor partide politice, Vasile Botnaru discută cu analistul Igor Boțan, directorul executiv al Asociației Participative pentru Democrație (ADEPT).Europa Liberă: Opțiunea pentru anticipate pentru mulți înseamnă și schimbarea fețelor, sânge proaspăt în politica Republicii Moldova. Este oare Ion Chicu exponentul unor forțe noi, proaspete, v-a convins oare că este altceva decât tot meniul care a fost până acum?Igor Boțan: „Criza politică din Republica Moldova face ca oamenii activi să se gândească la constituirea unor partide politice și în acest sens vedem câteva inițiative lansate pe piața politică din Republica Moldova, printre care și inițiativa care vine din partea ex-premierului Ion Chicu.”Europa Liberă: Niciodată n-a fost o asemenea recoltă bogată de noi intenții, dacă ne gândim și la fostul primar interimar Codreanu, și la dl Cavcaliuc, polițistul pensionat care abia acum își descoperă veleitățile de lider politic. De ce acest activism ieșit din comun? Sau nu este ieșit din comun?Igor Boțan: „Pentru că exact acum în viața politică avem un fel de falie. După ce a plecat regimul Plahotniuc, deja avem doi ani de zile, politicienii sunt în căutarea unor formule adecvate care, consideră ei, ar putea să reprezinte interesele cetățenilor și să-i promoveze în topul vieții politice.”Europa Liberă: Dar tot ce propun partidele existente, gama de soluții și, mai ales, doctrine mai lasă loc pentru noi formațiuni? Igor Boțan: „Problema nu este în doctrine, pentru că Republica Moldova, înțelegem cu toții, este departe de un model de partide politice care se bazează pe doctrine. Problema e alta, fiecare din garniturile nou-apărute pretinde că are un potențial administrativ testat și care poate fi utilizat în folosul vieții publice din Republica Moldova. Același lucru se referă și la inițiativa dlui Ion Chicu, care spune că inițiativa respectivă a venit de jos, din partea unor primari și care încearcă să înglobeze experiența pe care a avut-o guvernul Chicu timp de aproximativ un an de zile, când a reușit, așa cum spune și dl Chicu, să arate performanță în ceea ce înseamnă administrarea fiscală în Republica Moldova. Deci, nu e vorba de diferențe doctrinare, de viziune, ci accentul se pune pe anumite capabilități acumulate, iar acum există această pretenție de a le pune în valoare pe fundalul altor formațiuni politice, vreo 50, dintre care aproximativ 80 la sută sunt partide-găoace care și-au pierdut relația cu alegătorii și cu viața publică.” Europa Liberă: Ion Chicu, fiind premierul numit de Igor Dodon, oare va putea scăpa de această reputație de om al socialiștilor, în primul rând?Igor Boțan: „Cred că Ion Chicu are anumite atuuri, și anume, înțelegem cu toții că a fost premier în perioada pandemică, când medicii s-au bucurat de suportul guvernului, lucru care trebuie luat în considerare, este un fapt. Al doilea lucru, așa cum am menționat, și pe acest lucru insistă dl Ion Chicu, este că au avut o administrație fiscală bună, care permite Republicii Moldova cel puțin să spere că poate ieși din această criză pandemică fără pierderi majore. În privința relației cu Igor Dodon, dl Chicu are și aici un răspuns. Exact acum un an de zile, în luna mai d-lui a venit cu o inițiativă în care a fixat 5 priorități pentru Republica Moldova, prioritatea cea mai importantă fiind integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Dacă punem împreună toate aceste lucruri, vedem că Ion Chicu se poziționează ca un proeuropean care vrea să păstreze suveranitatea și independența Republicii Moldova într-o Uniune Europeană care ar accepta Republica Moldova, hai să spunem, peste 10 ani de zile.”Europa Liberă: Deci nu este omul lui Dodon, asta vrea să spună dânsul și pretinde că are și probe?Igor Boțan: „Da, el a spus acest lucru, l-a subliniat atunci când a mers, de fapt, pe contrasens, când Igor Dodon pleda pentru politică externă echilibrată, însemnând că Republica Moldova are relații bune cu Uniunea Europeană, pentru că exporturile merg preponderent spre Uniunea Europeană, dar Igor Dodon spunea foarte clar că vede Republica Moldova în cadrul unei comunități în care Rusia este cea care dirijează. Și aici lucrurile sunt absolut divergente între Igor Dodon și Ion Chicu, plus Ion Chicu a pus accent pe reforma administrației publice.”Europa Liberă: Dar aici vreau să vă întreb tocmai asta – dacă Igor Dodon vrea să fie cu sufletul în rai, adică în Rusia, iar cu portmoneul în Europa, Ion Chicu oare poate dovedi că este mai proeuropean decât toți acei care și până acum s-au declarat proeuropeni și au acționat în consecință?Igor Boțan: „Nu cred că poate demonstra că este mai proeuropean, dar noi nu putem omite lucrurile faptice pe care le-am văzut cu toții. Repet, luna mai anul trecut: 5 priorități, care se băteau cap în cap cu prioritățile Partidului Socialiștilor și ale președintelui de atunci, Igor Dodon, și aceste priorități vin exact în albia economică. Pe de o parte, transformarea Republicii Moldova într-o țară care are o industrie relativ dezvoltată bazată pe prelucrarea producției agricole, administrarea publică locală adusă la standardele europene astfel încât să poată fi economisiți banii care se aruncă aiurea și scopul strategic – aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană după o anumită perioadă în care țara noastră va primi acceptul din partea Uniunii Europene și va fi calificată. Dar cel mai important lucru pe care îl menționează dl Chicu este că proiectul domniei sale ar avea potențialul de a consolida societatea moldovenească, care este dezbinată, iar în circumstanțele pe care le avem, mă refer la contextul regional, potrivit domniei sale, pentru Republica Moldova singura cale pentru consolidarea societății și asigurarea unui viitor alături de Uniunea Europeană este tocmai ceea ce spuneam.”Europa Liberă: Dar oare Găgăuzia și Transnistria până acum nu au arătat că nu-i europenitatea Moldovei polul cel mai atractiv pentru aceste regiuni și, mai ales, pentru administrațiile care astăzi gestionează lucrurile în acele zone?Igor Boțan: „Dl Chicu atinge și aceste probleme, problema reglementării transnistrene, cât și problema Găgăuziei, în care spune foarte clar că atât Transnistria are de beneficiat de pe urma relațiilor comerciale dezvoltate cu Uniunea Europeană, cât și Găgăuzia care se integrează mult mai bine și a ajuns să aibă un nivel de viață mai înalt decât în Transnistria care a fost industrializată, dar care din cauza faptului că nu acceptă o soluție politică pentru acest conflict acum rămâne în urmă. Deci, dacă ne uităm bine la proiectul dlui Ion Chicu și lăsăm la o parte ideologia, doctrina vedem că accentul se pune pe pragmatism și pe lucruri care consideră această echipă că pot fi relativ ușor explicate cetățenilor și implementate.”Europa Liberă: La Chișinău foarte frecvent se căutau căi de a ajunge la europeni ocolind România. Așa s-a întâmplat, bunăoară, cu Centrul pentru vize și au mai fost multe alte exemple. Dl Chicu este bănuit de antiromânism și a servit câteva motive pentru asemenea deducții, nu a fost foarte elegant în anumite situații cu Bucureștiul. Se poate oare face o politică proeuropeană evitând sau ocolind, sau ignorând interfața românească?Igor Boțan: „Părerea mea este că e prea devreme să vorbim despre interfața românească, pe care și-ar dori-o Ion Chicu. Toți politicienii din Republica Moldova înțeleg că România este principalul partener al Republicii Moldova în cadrul Uniunii Europene, prin care țara noastră se poate integra în această comunitate și, dacă observăm, în ultima vreme luările lui de poziție sunt mult mai precaute, mult mai atente. În privința perspectivelor trebuie să înțelegem că Ion Chicu, chiar dacă pe bună dreptate pretinde că are o echipă de manageri care s-au afirmat, trebuie să ia în considerare și tendințele legate de percepția cetățenilor, iar aceste tendințe sunt foarte clare. Avem Partidul Acțiune și Solidaritate, avem Platforma DA, care au venit în prim-plan pe valul protestelor împotriva regimului lui Plahotniuc și aceste două formațiuni, din păcate, după ce au fost împreună acum sunt dispersate și vedem că centrul de atracție se deplasează serios spre formațiunea PAS. În astfel de circumstanțe, dl Ion Chicu cu capacitățile administrative și echipa domniei sale are încă multe de făcut, inclusiv are de atras de partea sa cetățenii Republicii Moldova care simpatizează deopotrivă România și Uniunea Europeană. Deci, putem spune că e doar un început, e un început care trebuie salutat, din punctul meu de vedere, deși această dispersare a forțelor din Republica Moldova, mă refer la forțele cu capacitate administrative, trebuie, în același timp, să ne și îngrijoreze. Nu prea avem echipe care putem spune cu certitudine că pot face față problemelor cu care se confruntă Republica Moldova, pe de altă parte, vedem că echipa dlui Ion Chicu ar face cumva concurență atât PAS-ului, cât și Platformei DA. Aici sunt multe lucruri de pus în ordine și contează foarte mult modalitatea în care echipa dlui Ion Chicu va comunica cu cetățenii, va fi convingătoare și va putea demonstra că, chiar și în condiții adverse, având parteneri socialiștii, au putut să-și mențină propriul punct de vedere asupra problemelor și să traseze foarte clar prioritățile, la început 5 priorități, acum dl Chicu vorbește de 10-15 priorități pentru țara noastră ca să poată pas cu pas să fie integrată în Uniunea Europeană.” Europa Liberă: Ultima întrebare și am să recurg iarăși la o metaforă: pasagerii care se află într-un avion sau pe o navă care este în naufragiu n-au să judece despre călătoria lor după meniul care le-a fost servit, n-au să țină minte confortul dormitoarelor, ci au să țină minte doar că căpitanul a știut să-i scoată din belea. În sensul acesta, cât contează criza pandemică și criza economică, ca principalul factor pentru populație?Igor Boțan: „Contează foarte mult, ne confruntăm cu această criză care exercită o presiune asupra clasei politice din Republica Moldova, dar, așa cum spuneam, Ion Chicu și echipa sa consideră că totuși au reușit în această situație dificilă să asigure o administrare fiscală foarte bună...”Europa Liberă: Dar asta-i în trecut deja, dl Boțan?Igor Boțan: „Da, dar recunosc, și acest lucru trebuie să-l recunoască toți, după ce trece pandemia, să dea Domnul mai repede să treacă, cu ce rămânem? Ce va fi cu businessul mic și mijlociu din Republica Moldova - va fi el pe burtă, va fi distrus cu totul sau totuși va putea să renască relativ repede? Și aici cred că lucrurile trebuie îndreptate spre găsirea soluțiilor cum supraviețuim și, în această situație, fără implicarea unui parlament în care cetățenii să aibă încredere, cred că e foarte dificil.”