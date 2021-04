Taxatori echipați cu terminale de plată, carduri și telefoane. Cum funcționează sistemul electronic din transportul public

15:10

Eram în liceu, clasa a X-a. Era o dimineață de sâmbătă în care trebuia să merg la liceu la profesorul meu de matematică să-i transmit niște pagini printate. Când am intrat în cabinet, cânta radioul, el scria ceva la tablă și mirosea a alcool. M-am apropiat de masa lui și îi arătam ce am printat […] Cultura consimțământului. Cum stăm la acest capitol și ce putem face