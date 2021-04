În ultimele 24 de ore, au fost vaccinate 2 130 de cadre medicale din Moldova împotriva COVID-19

13:45

Luna aprilie va găzdui o serie de evimente la baza cărora este mult soare, de ce? Imediat vă explicăm. În perioada 05.04 - 27.04, se va desfășura „Campania de informare și sensibilizare #toțisuntemdiferiți”. Proiect care își propune nu doar să adreseze problema dezinformării și a nivelului scăzut de toleranță față de persoanele diagnosticate cu Sindromul Down, ci și să răspundă la multitudinea de întrebări cu care se ciocnesc mulți oameni, în special părinții, copiii cărora au fost diagnosticați cu trisomia 21. Articolul (foto, video) „Fiecare copil are dreptul să fie fericit, iubit și tratat cu demnitate.” Ludmila Adamciuc, despre Sindromul Down în cadrul campaniei #toțisuntemdiferiți apare prima dată în #diez.