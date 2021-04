Au fost selectate primele companii care vor beneficia de finanțare nerambursabilă în cadrul Programului de ecologizare a ÎMM

17:10

A murit actorul Paul Ritter, cunoscut pentru roluri din filme precum „Quantum of Solace", „Harry Potter and the Half-Blood Prince" și miniseria HBO „Cernobîl". Anunțul a fost făcut de agentul său. Actorul în vârstă de 54 de ani suferea de o tumoră cerebrală și s-a stins din viață luni seara, scrie Agerpres. El era cunoscut [...]