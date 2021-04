Grecia redeschide magazinele pentru a salva economia; Oamenii intră doar cu programare

17:10

FOTO: A apărut o fotografie cu judecătorul răpit; Are echimoze pe față și o mână bandajată O fotografie cu judecătorul ucrainean Nicolae Ceaus răpit la 3 aprilie, a apărut pe un canal de Telegram. Din poză se presupune că acesta ar fi fost bătut. Din imaginea apărută pe rețelele de socializare, se vede că bărbatul are mai multe vânătăi pe față și are o mână bandajată. Nicolae Ceaus a fost răpit conform informațiilor oferite de către MAI pe 3 aprilie, ora 13.15. Amintim că Nicolai Ceaus este un j...