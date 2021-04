Cât timp poate să reziste un om fără mâncare. Top 5 cele mai cunoscute cazuri din lume

18:50

Majoritatea vinurilor de astăzi trebuie consumate la scurt timp după achiziționare. Per ansamblu, fiecare vin are un timp optim de îmbătrânire, dincolo de care gustul, tăria lui vor scădea iremediabil. Se spune că vinul capătă valoare în timp. Imaginați-vă atunci că cea mai veche sticlă de vin din lume are 1650 de ani. Se numește […] Articolul Povestea sticlei de vin care are 1650 de ani. Este cea mai veche din lume apare prima dată în sinteza.org.