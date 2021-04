Ce se întâmplă în corpul tău dacă bei apă caldă în fiecare zi. 7 efecte surprinzătoare

15:30

Un studiu a arătat că, la un an de la deces, corpul uman continuă să aibă mișcări semnificative. Există viață după moarte? Această întrebare a provocat dezbateri aprinse în ultimii zeci de ani. Cu toate că răspunsul încă nu este clar, un lucru e cert: corpul uman, chiar și la un an de la deces, continuă să […] Articolul Ce se întâmplă cu corpul la un an după deces. Asta poate redefini totul apare prima dată în sinteza.org.