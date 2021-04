De ce șefii trebuie să permită angajaților să mai lenevească uneori

10:40

La începutul anului 2021, Valeriu Jereghi, fostul director al Centrului Național al Cinematografiei din Moldova (CNC), a primit în cadrul unui concurs 2,2 milioane de lei din partea instituției. Asta se întâmpla la jumătate de an după ce el a părăsit funcția în mai 2020. Este cea mai mare sumă oferită vreodată în cadrul acestui concurs anual. Acum, regizorul este acuzat de colegii de breaslă de încălcarea Legii integrității, iar cazul este […]